Француз Тюрпен обслужит матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией
УЕФА назначил судей на матч открытия Евро-2024.
Игру между сборными Германии и Шотландии обсудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Его ассистентами будут Николя Дано и Бенжамен Паж, резервный арбитр – Франсуа Летексье.
За ВАР будет отвечать Жером Брисар, ему будут помогать Вилли Делажо и итальянец Массимилиано Иррати.
Матч Германия – Шотландия состоится 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.