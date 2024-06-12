Француз Тюрпен обслужит матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Теги Сборная Германии по футболу судьи Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Клеман Тюрпен Николя Дано Массимилиано Иррати Жером Брисар Франсуа Летексье Вилли Делажо Бенжамен Паж Футбол

УЕФА назначил судей на матч открытия Евро-2024.

Игру между сборными Германии и Шотландии обсудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Его ассистентами будут Николя Дано и Бенжамен Паж, резервный арбитр – Франсуа Летексье.

За ВАР будет отвечать Жером Брисар, ему будут помогать Вилли Делажо и итальянец Массимилиано Иррати

Матч Германия – Шотландия состоится 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. 

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