Француз Тюрпен обслужит матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

УЕФА назначил судей на матч открытия Евро-2024.

Игру между сборными Германии и обсудит французская бригада арбитров во главе с . Его ассистентами будут Николя Дано и Бенжамен Паж, резервный арбитр – .

За ВАР будет отвечать Жером Брисар, ему будут помогать и итальянец .

Матч Германия – Шотландия состоится 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.