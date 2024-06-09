ЦСКА и «Янг Эфриканс» из Танзании станут партнерами. Игроки африканского клуба смогут приехать в Россию на стажировку

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Янг Эфриканс Футбол

Партнером ЦСКА станут «Янг Эфриканс» из Танзании.

Sport24 сообщает, что тренеры из России обучат более 400 футболистов из Танзании, а лучшие из них получат шанс на просмотр в ЦСКА.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Эфриканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.

Представители российского клуба приезжали к нам для обсуждения этого вопроса, и мы приняли их предложение. В июле мы приедем в Россию и подпишем все бумаги. Тогда наше сотрудничество официально вступит в силу.

Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Эфриканс» важно иметь партнерства в России», – сказал президент африканского клуба Энг Херси Саид-Янга.

В прошедшем сезоне танзанийский клуб выиграл национальный чемпионат в 25-й раз в своей истории.

53 комментария
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Ответ Фан Рубина
Блин, нужен срочно клуб "Олд Рашенс". )
Есть такой уже.В Кремле сидят
+92
-22
+70
Блин, нужен срочно клуб "Олд Рашенс". )
+70
-4
+66
Не проще ли с Селюком подружиться? Он любого африканца на выбор привезёт для ЦСКА
+31
-1
+30
Центральный Спортивный Клуб Африки
+27
-2
+25
Вот оно, сейчас как пойдет усиление из Танзании - всему РПЛ бояться !
+25
-6
+19
кто ввёл эту идею в ЦСКА - гений.
Танзания не самое плохое туристическое направление, и тот кто ввёл эту идею, будет "лишних" 2-3 раза в году туда летать)
+18
0
+18
Ответ thesuperdrum
Ждём следующим шагом подписание партнёрства с Тасманией
Тасмания - это штат австралийский, не думаю что Канберра будет за)
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+10
Ответ Cearvm
Клуб не самый паршивый, на воротах играет основной вратарь Мали, но не припомню ни одного танзанийского игрока уровня ЦСКА за всю историю клуба.
Танзаниец Мбвана Саматта как-то ездил на просмотр в ЦСКА, но был забракован Слуцким. В итоге перешёл в "Генк" и раззабивался там, что был продан в "Астон Виллу" за 10 млн. Потом подсдулся, правда, но уровень РПЛ вполне бы мог потянуть.
+10
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+9
В ЦСКА всегда будут....
+10
-1
+9
И действительно, куда же полезнее обучить более 400 футболистов из Танзании, нежели из глубинки России, какие сомнения.
+11
-2
+9
Только бы не сожрали, когда поедут с ответным визитом.
+5
0
+5
Норм. Заодно темненькие ребятишки демографию улучшат.
+7
-3
+4
Ответ Кирилл
Вот оно, сейчас как пойдет усиление из Танзании - всему РПЛ бояться !
А почему бы и нет. Там игроки стоят копейки, можно вытащить настоящий чёрный бриллиант. Ну только придётся перебрать огромное количество игроков, как это делалось в 90-х и 00-х.
+3
0
+3
В принципе, дальновидный шаг. Только их чипировать надо с детства, чтобы потом воспитанники вместо себя не присылали на стажировку своих папаш.
+3
0
+3
Ответ Night Crawler
Тасмания - это штат австралийский, не думаю что Канберра будет за)
Плевать!
Создадим и поддержим ТНР !!!
+4
-1
+3
Клуб не самый паршивый, на воротах играет основной вратарь Мали, но не припомню ни одного танзанийского игрока уровня ЦСКА за всю историю клуба.
+4
-1
+3
Спартаку надо с Симбой оформлять сотрудничество
+3
-1
+2
Это уже прорыв, или надо еще чуток подождать ?
+4
-2
+2
Ну всё, это прорыв.
+2
-1
+1
Ответ Фан Рубина
Блин, нужен срочно клуб "Олд Рашенс". )
Блэк Рашенс)))
+1
0
+1
Никого не съедят?
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Есть такой уже.В Кремле сидят
Там Нью Рашанс, с основанием в девяностых
+1
0
+1
Родился каламбур: книги в России будут читать книги
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Приехать в Россию и планомерно двигаться в сторону норвежской границы 🤔
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Вот это уровень)
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Конюшня темных жеребцов
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А когда-то "МанСити" мог поглотить "Уфу".
Теперь -Танзания....
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На стажировку или на обед?🙀
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Пипец Зениту порвем как тузик грелку
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Ответ Vanek1411
Танзаниец Мбвана Саматта как-то ездил на просмотр в ЦСКА, но был забракован Слуцким. В итоге перешёл в "Генк" и раззабивался там, что был продан в "Астон Виллу" за 10 млн. Потом подсдулся, правда, но уровень РПЛ вполне бы мог потянуть.
Господи, откуда и зачем тебе в голове эта информация?
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