ЦСКА и «Янг Эфриканс» из Танзании станут партнерами. Игроки африканского клуба смогут приехать в Россию на стажировку

Партнером ЦСКА станут «Янг Эфриканс» из Танзании.

Sport24 сообщает, что тренеры из России обучат более 400 футболистов из Танзании, а лучшие из них получат шанс на просмотр в ЦСКА.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Эфриканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку.

Представители российского клуба приезжали к нам для обсуждения этого вопроса, и мы приняли их предложение. В июле мы приедем в Россию и подпишем все бумаги. Тогда наше сотрудничество официально вступит в силу.

Наш клуб хочет развивать международные отношения и выйти на европейский футбольный рынок. Особенно «Янг Эфриканс» важно иметь партнерства в России», – сказал президент африканского клуба Энг Херси Саид-Янга.

В прошедшем сезоне танзанийский клуб выиграл национальный чемпионат в 25-й раз в своей истории.