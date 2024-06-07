«Челси» и «Милан» интересуются Булкой. Вратарь «Ниццы» хочет получать больше 200 тысяч евро в месяц
«Челси» интересуется вратарем «Ниццы» Марчином Булкой.
По данным L’Équipe, лондонцы проявляют интерес к голкиперу «Ниццы». 24-летний Булка является воспитанником «Челси», но так и не сыграл за основную команду.
Французский клуб стремится продлить контракт Булки, который истекает в 2026 году. Утверждается, что поляк хочет увеличить свою текущую зарплату, которая составляет 55 000 евро в месяц, в четыре раза, в то время, как клуб предлагает утроение оклада.
«Ницца» может вступить в борьбу за удержание голкипера, так как его бывший клуб «Челси», а также «Милан» заинтересованы в его услугах.
Ему бы к какому-нибудь Чаю переходить
- А Булка не слипнется?