«Челси» и «Милан» интересуются Булкой. Вратарь «Ниццы» хочет получать больше 200 тысяч евро в месяц

Теги Ницца Милан Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Марчин Булка Футбол

«Челси» интересуется вратарем «Ниццы» Марчином Булкой.

По данным L’Équipe, лондонцы проявляют интерес к голкиперу «Ниццы». 24-летний Булка является воспитанником «Челси», но так и не сыграл за основную команду.

Французский клуб стремится продлить контракт Булки, который истекает в 2026 году. Утверждается, что поляк хочет увеличить свою текущую зарплату, которая составляет 55 000 евро в месяц, в четыре раза, в то время, как клуб предлагает утроение оклада.

«Ницца» может вступить в борьбу за удержание голкипера, так как его бывший клуб «Челси», а также «Милан» заинтересованы в его услугах.

29 комментариев
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как офицальный представитель своего желудка заявляю : мы тоже интересуемся булкой
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Банально, но самая дорогая Булка в мире)
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Булка со Слониной.Это не выпечка, а вратари Челси.
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Манчестер Юнайтед интересуется Батоном
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У Ниццы было много сухих матчей, но далеко не все из них были благодаря Булке. Команда мало пропускала и мало забивала. Но забавно, что он решил благодаря этому в 4 раза з/п поднять
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Ответ Кулёс
пока в Ницце - это французская Булка. Ему бы к какому-нибудь Чаю переходить
В Ахмат?
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Какой ещё Булка? Челси сами же его бесплатно слили когда-то 🤭
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«Челси» и «Милан» хотят ощутить хруст французской Булкой
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пока в Ницце - это французская Булка.
Ему бы к какому-нибудь Чаю переходить
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Ответ ID89
У Ниццы было много сухих матчей, но далеко не все из них были благодаря Булке. Команда мало пропускала и мало забивала. Но забавно, что он решил благодаря этому в 4 раза з/п поднять
Смотрел Ниццу в этом сезоне если они забивали первыми их не победить. Если Ницца пропускала первой отыграться она не могла.🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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3 лям в год хочет, неплохо. Милан если и правда хочет его взять то с Меньяном скорее всего попрощаются
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А у Булки губа не дура.
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Ещё скажут: "сладкая булочка" )
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Вспомнил самую дорогую в мире Капустку из Лестера
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Ответ Место свободно
как офицальный представитель своего желудка заявляю : мы тоже интересуемся булкой
нарезной булкой.😎😎😎
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Ответ Место свободно
как офицальный представитель своего желудка заявляю : мы тоже интересуемся булкой
Булкой хлеба или булкой батона?
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У Челси то конкуренция мощная у ворот то, очень слабая. Было время Куртуа и Чех одновременно выступали за Челси. Менди и Кепа тоже были хороши. А сейчас очень слабое место ворота. Нужен хороший вратарь. Сомневаюсь что Булка такой.
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Ответ Фут.Боль
Булка со Слониной.Это не выпечка, а вратари Челси.
У тебя не полный список, Петрович с Булкой со Слониной,
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в своё время булкой интересовался и Азар из Челси
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Санчеса хотят поменять сразу же после 1 сезона?
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Не надо забывать, что есть ещё Бартош Капустка. Тоже надо брать. Тогда будет Булка с Капусткой.
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Если дать Петровичу время, и обеспечить более - менее достойными защитниками, Челси не нужно будет покупать нового вратаря, Серб норм голкипер, молодой и перспективный
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Единственный раз, когда сухая Булка - это хорошо
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Проголодались?
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Ницца про требования зарплаты вратаря:
- А Булка не слипнется?
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Ему бы в одну команду с Пакетом. Представьте заголовок на спортсе:”вест хэм пакета булки»
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это не Булка, а "корка")))
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