«Челси» и «Милан» интересуются Булкой. Вратарь «Ниццы» хочет получать больше 200 тысяч евро в месяц

«Челси» интересуется вратарем «Ниццы» Марчином Булкой.

По данным L’Équipe, лондонцы проявляют интерес к голкиперу «Ниццы». 24-летний является воспитанником «Челси», но так и не сыграл за основную команду.

Французский клуб стремится продлить контракт Булки, который истекает в 2026 году. Утверждается, что поляк хочет увеличить свою текущую зарплату, которая составляет 55 000 евро в месяц, в четыре раза, в то время, как клуб предлагает утроение оклада.

« » может вступить в борьбу за удержание голкипера, так как его бывший клуб « », а также « » заинтересованы в его услугах.