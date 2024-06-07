Ещенко рассказал, что играл в договорном матче в Иркутске: «Я не знал – бегал как угорелый. Умудрился забить, потом заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!»
Андрей Ещенко рассказал об участии в договорном матче.
Это произошло во время выступлений за иркутскую «Звезду». Футболист играл за команду в 2003 и 2004 годах.
– Где вы выслушали самый жесткий пихач за карьеру?
– В Иркутске. Команда сдавала игру, а я не знал – бегал как угорелый. Мне тогда порвали майку – но это ладно, я ее скотчем заклеил. Порвали еще и золотую цепочку на шее!
Я умудрился забить, но потом меня заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!» Не понимал, в чем дело, пока не рассказали, – сказал бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко.
Интересно, а почему раньше насчет договорняка молчал, правдоруб?
Все мужчины изменяют своим жёнам.
Изменяют своим жёнам все мужчины,
Все мужчины изменяют, изменяют своим жёнам,
А я не такой, я не такой, я не такой. (c)
Так что можно рассказывать без боязни последствий.