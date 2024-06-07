Ещенко рассказал, что играл в договорном матче в Иркутске: «Я не знал – бегал как угорелый. Умудрился забить, потом заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!»

Андрей Ещенко рассказал об участии в договорном матче.

Это произошло во время выступлений за иркутскую «Звезду». Футболист играл за команду в 2003 и 2004 годах.

– Где вы выслушали самый жесткий пихач за карьеру?

– В Иркутске. Команда сдавала игру, а я не знал – бегал как угорелый. Мне тогда порвали майку – но это ладно, я ее скотчем заклеил. Порвали еще и золотую цепочку на шее!

Я умудрился забить, но потом меня заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!» Не понимал, в чем дело, пока не рассказали, – сказал бывший защитник « » .