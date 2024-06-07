Ещенко рассказал, что играл в договорном матче в Иркутске: «Я не знал – бегал как угорелый. Умудрился забить, потом заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Иркутск (до 2008) договорные матчи Футбол

Андрей Ещенко рассказал об участии в договорном матче.

Это произошло во время выступлений за иркутскую «Звезду». Футболист играл за команду в 2003 и 2004 годах.

– Где вы выслушали самый жесткий пихач за карьеру?

– В Иркутске. Команда сдавала игру, а я не знал – бегал как угорелый. Мне тогда порвали майку – но это ладно, я ее скотчем заклеил. Порвали еще и золотую цепочку на шее!

Я умудрился забить, но потом меня заменили. Ребята напихали: «Куда ты понесся, остановись!» Не понимал, в чем дело, пока не рассказали, – сказал бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко.

34 комментария
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Все играли, но никто не знал…
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По-моему, в России практически каждый футболист может рассказать про договорняк, как это у него было) но никогда не уточнит, какой именно матч) чудеса да и только) и почти всегда "я не курил, ребята курили, надышали.")
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Ответ EVLZ
Все играли, но никто не знал…
классика
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РФС возбудиться или у них только на Безрукова возбуждается?
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Недоговаривает что-то. У него всего 3 гола за Звезду, из них 2 в матчах, где звезда победила 5-0. А вот третий с Благовещенским Амуром, который звезда проиграла 2-1, но Ещенко никто не менял, видимо ограничились добрым подзатыльником в раздевалке и заставили ходить пешком во втором тайме
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ну всё!! потом переобуется и скажет, что это было в детстве во дворе!)
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Классика. Все сдавали игру кроме меня
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Классика. Все играли в договорных матчах, но никто об этом не знал...
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Ответ Aleksey Yashin
РФС: Расследовать это, мы, конечно же не будем
Там есть дела поважнее. Еще не всех шутников в РПЛ извели....
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РФС: Расследовать это, мы, конечно же не будем
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Как обычно - партнеры договорняк катали, а я не такой я во всю силу играл
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Всегда в белом пальто тот, у кого берут интервью. Либо не знал, либо знал, но не согласился. Когда уже возьмут интервью у тех, кто сознательно играл и сдавал?
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Ответ EVLZ
Все играли, но никто не знал…
Что самое главное в следственных действиях? Не выйти на самих себя
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Максименко с пивасом сдал. Игроков, с которыми раньше играл, тоже сдал... Вот что стринги с людьми делают ;)

Интересно, а почему раньше насчет договорняка молчал, правдоруб?
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Играл в договорняке, но ничего не знал) а кто-нибудь признавался хоть раз, что играл и знал про договорняк?
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Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Послушаешь рассказы этих футболистов, так везде договорняк. А по итогу из-за договорняка получила только частная Чайка жёсткие санкции
И то, как-то странно - дающего наказали, берущих повысили
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Да на сборах матч был😏
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Все мужчины изменяют жёнам,
Все мужчины изменяют своим жёнам.
Изменяют своим жёнам все мужчины,
Все мужчины изменяют, изменяют своим жёнам,

А я не такой, я не такой, я не такой. (c)
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Фраер сдаст назад через 3.. 2.. 1..
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Да пол мира так двигаются порой прям явно это видно
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Ответ Dizzod
РФС возбудиться или у них только на Безрукова возбуждается?
Возбуждуны на деньги💸
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Такой же гнусный лицемер, как и Глушаков
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че серьезно?.jpg
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Небось потом ещё и рот скотчем заклеили и в погребе держали, а так бы рассказал обязательно!
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Господа, успокойтесь. Согласно УК РФ срок давности по матчам 2004 года уже давно вышел.
Так что можно рассказывать без боязни последствий.
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Угу, типо не знал. А теперь истории нам тут лепишь..
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Из дАратньянов уже полноценная команда собирается.
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Когда дело дойдет до конкретики, а именно до допросов, скажет, что ему это приснилось.
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Послушаешь рассказы этих футболистов, так везде договорняк. А по итогу из-за договорняка получила только частная Чайка жёсткие санкции
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