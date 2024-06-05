Моуринью о Лукаку и Дибале в «Фенербахче»: «Я не заинтересован ни в одном игроке из «Ромы». Ноль интереса»

Жозе Моуринью заявил, что ему в «Фенербахче» не нужны игроки из «Ромы».

Ранее появились слухи о возможном переходе и в турецкий клуб.

«Я хочу прояснить ситуацию на 100 процентов. Я не заинтересован ни в одном игроке из «Ромы». Ноль интереса», – сказал главный тренер «Фенербахче» .

Португальский тренер возглавлял «Рому» с 2021-го по январь 2024-го. С римским клубом Моуринью выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

Моуринью оставил Пеллегрини записку с пожеланием «стать более достойным человеком». Капитан «Ромы» позвонил тренеру и сказал, что не просил увольнять его, Жозе извинился

Моуринью о «Роме»: «Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд»