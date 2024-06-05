Моуринью о Лукаку и Дибале в «Фенербахче»: «Я не заинтересован ни в одном игроке из «Ромы». Ноль интереса»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Ромелу Лукаку Пауло Дибала Футбол

Жозе Моуринью заявил, что ему в «Фенербахче» не нужны игроки из «Ромы».

Ранее появились слухи о возможном переходе Ромелу Лукаку и Пауло Дибалы в турецкий клуб.

«Я хочу прояснить ситуацию на 100 процентов. Я не заинтересован ни в одном игроке из «Ромы». Ноль интереса», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Португальский тренер возглавлял «Рому» с 2021-го по январь 2024-го. С римским клубом Моуринью выиграл Лигу конференций и дошел до финала Лиги Европы.

Моуринью оставил Пеллегрини записку с пожеланием «стать более достойным человеком». Капитан «Ромы» позвонил тренеру и сказал, что не просил увольнять его, Жозе извинился

Моуринью о «Роме»: «Трудно понять, как можно уволить тренера, дошедшего до двух финалов еврокубков подряд»

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5 комментариев
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Лукаку и Дибала конечно наверняка очень хотели бы оказаться в Фенере
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Да и, судя по всему, никто из них к тебе снова идти и не захочет
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