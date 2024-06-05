Дзаньоло может перейти в «Вильярреал» на правах аренды. Испанский клуб не может позволить себе полноценный трансфер

Николо Дзаньоло может перейти в «Вильярреал».

Как сообщает Relevo, испанский клуб работает над арендой полузащитника «Галатасарая», поскольку не сможет позволить себе полноценный трансфер на сумму, близкую к 15 миллионам евро, которые турецкий клуб заплатил за в 2023 году. Утверждается, что сделка еще не завершена, но есть основания полагать, что она может быть осуществлена.

Дзаньоло хочет покинуть « », и турецкий клуб, по всей видимости, также не против этого. Минувший сезон игрок провел аренде в «Астон Вилле», но английский клуб отказался от его покупки. Кроме того, сам игрок заявил, что его желание – вернуться в Италию, поскольку он не адаптировался ни к Турции, ни к Англии.

Тем не менее игрок внимательно выслушает предложение « », поскольку образ жизни в не сильно отличается от итальянского.

В минувшем сезоне АПЛ Николо провел 25 матчей и забил 2 гола.

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина