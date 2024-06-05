Дзаньоло может перейти в «Вильярреал» на правах аренды. Испанский клуб не может позволить себе полноценный трансфер
Николо Дзаньоло может перейти в «Вильярреал».
Как сообщает Relevo, испанский клуб работает над арендой полузащитника «Галатасарая», поскольку не сможет позволить себе полноценный трансфер на сумму, близкую к 15 миллионам евро, которые турецкий клуб заплатил за Дзаньоло в 2023 году. Утверждается, что сделка еще не завершена, но есть основания полагать, что она может быть осуществлена.
Дзаньоло хочет покинуть «Галатасарай», и турецкий клуб, по всей видимости, также не против этого. Минувший сезон игрок провел аренде в «Астон Вилле», но английский клуб отказался от его покупки. Кроме того, сам игрок заявил, что его желание – вернуться в Италию, поскольку он не адаптировался ни к Турции, ни к Англии.
Тем не менее игрок внимательно выслушает предложение «Вильярреала», поскольку образ жизни в Испании не сильно отличается от итальянского.
В минувшем сезоне АПЛ Николо провел 25 матчей и забил 2 гола.
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