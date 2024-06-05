Дзаньоло может перейти в «Вильярреал» на правах аренды. Испанский клуб не может позволить себе полноценный трансфер

Теги Вильярреал Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло может перейти в «Вильярреал».

Как сообщает Relevo, испанский клуб работает над арендой полузащитника «Галатасарая», поскольку не сможет позволить себе полноценный трансфер на сумму, близкую к 15 миллионам евро, которые турецкий клуб заплатил за Дзаньоло в 2023 году. Утверждается, что сделка еще не завершена, но есть основания полагать, что она может быть осуществлена.

Дзаньоло хочет покинуть «Галатасарай», и турецкий клуб, по всей видимости, также не против этого. Минувший сезон игрок провел аренде в «Астон Вилле», но английский клуб отказался от его покупки. Кроме того, сам игрок заявил, что его желание – вернуться в Италию, поскольку он не адаптировался ни к Турции, ни к Англии.

Тем не менее игрок внимательно выслушает предложение «Вильярреала», поскольку образ жизни в Испании не сильно отличается от итальянского.

В минувшем сезоне АПЛ Николо провел 25 матчей и забил 2 гола.

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

5 комментариев
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Ответ <Inter>
Не понимаю Виллу, которая не хочет его выкупить за относительно скромные деньги. Он показал, что может быть очень полезным и действовать в разных ролях
Он сам не хочет. Читай внимательно!!!!
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"Астон Вилла" и ее испанский фарм-клуб.
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А кому он в Италии из грандов или рядом нужен?
Рома -нет, Лацио- не должен сам соглашаться,
Милану и Интеру - нет
Юве - возможно.
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