На матче «Краснодар» – «Динамо» ожидается около 33 тысяч болельщиков. На игре будет более 180 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Cтадион Краснодар Футбол

Стало известно, сколько зрителей будет на матче «Краснодар» – «Динамо».

Игру заключительного тура Мир РПЛ в «Краснодаре» посетят около 33 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Ожидается прибытие 33 000 болельщиков на стадион. Обеспечивать правопорядок и общественную безопасность будут более 180 полицейских и около 50 сотрудников и военнослужащих Росгвардии», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, для чемпионство «Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре. У краснодарцев тоже есть шансы на победу в Мир РПЛ: нужно обыгрывать бело-голубых и надеяться, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».

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13 комментариев
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А скаутов ПСЖ не будет. У них нет фан айди!
+18
-1
+17
Количество силовиков-Эт включая ФК Динамо?
+14
-2
+12
Ответ Alexandr Bychkov
Количество силовиков-Эт включая ФК Динамо?
Нет, это оцепления и наряды.. пятая колонна Динамо в стане врага... ;)
+5
-1
+4
Так фануйди же всех спасёт, зачем столько органов?
+5
-2
+3
ПВО в парке поставили?
+6
-4
+2
Прибежали на своих смотреть. Надеюсь, денамо проиграет с позором
+4
-3
+1
Ответ Иван Иванов
А скаутов ПСЖ не будет. У них нет фан айди!
Многоходовочка во всей красе, нет?) На матч вы попасть не сможете из-за айди, так что смотрите нарезки на рутубе 😁
+1
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+1
Ментов больше чем болельщиков Динамо 😀
+5
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Так а шо, фан айди уже отменили?
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Ответ deimon7.7
Многоходовочка во всей красе, нет?) На матч вы попасть не сможете из-за айди, так что смотрите нарезки на рутубе 😁
Ага.. а лучше смейтесь во весь голос когда Сафонова сватают в Париж ;)
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