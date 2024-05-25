На матче «Краснодар» – «Динамо» ожидается около 33 тысяч болельщиков. На игре будет более 180 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии

Стало известно, сколько зрителей будет на матче «Краснодар» – «Динамо».

Игру заключительного тура Мир РПЛ в «Краснодаре» посетят около 33 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Ожидается прибытие 33 000 болельщиков на стадион. Обеспечивать правопорядок и общественную безопасность будут более 180 полицейских и около 50 сотрудников и военнослужащих Росгвардии», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, для чемпионство «Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре. У краснодарцев тоже есть шансы на победу в Мир РПЛ: нужно обыгрывать бело-голубых и надеяться, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом».