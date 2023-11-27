Игрок сборной Казахстана Самородов находится в шорт-листе московского «Локомотива»

Теги Локомотив Торино премьер-лига Россия Трабзонспор сборная Казахстана по футболу Актобе Максим Самородов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Максим Самородов находится в шорт-листе московского «Локомотива». 

Сам Самородов хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Турции, где в его услугах заинтересован «Трабзонспор». За игроком казахстанского «Актобе» следит также итальянский «Торино», селекционеры которого несколько раз просматривали игру футболиста за сборную Казахстана.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за казахстанский клуб 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 900 тысяч евро.

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5 комментариев

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Advokaat
Самородову лучше уезжать в Турцию, там хоть в еврокубках засветиться можно плюс чемпионат для него более подходящий, где он может в полной мере раскрыть свой потенциал.
+6
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+5
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trashbox
Не знаю, какой норкоман это придумывает и в чьих шортах находится этот лист - это по амплуа левый вингер.
Которых в Локомотиве, напомню - Миранчук/Пиняев/Рыбчинский/Тикнизян, еще и Салтыков будет. И Вера.
UPD: и левый нападающий Сарвели!
Солить их штоле ?
Рост у него 1,76 м, как ЦН он ниочинь.
+4
0
+4
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MoRo
Лучше Ракову и Радиковскому дать больше игрового времени
0
0
0
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