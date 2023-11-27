Игрок сборной Казахстана Самородов находится в шорт-листе московского «Локомотива»

Полузащитник сборной Казахстана Максим Самородов находится в шорт-листе московского «Локомотива».

Сам Самородов хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Турции, где в его услугах заинтересован «Трабзонспор». За игроком казахстанского «Актобе» следит также итальянский «Торино», селекционеры которого несколько раз просматривали игру футболиста за сборную Казахстана.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за казахстанский клуб 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 900 тысяч евро.