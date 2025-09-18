  • Спортс
  • Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»
Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»

Борис Рапопорт считает, что хавбек Жерсон еще проявит себя в «Зените».

«У Жерсона был очень длительный сезон без пауз, поэтому он до конца не восстановился. Возможно, тренерский штаб «Зенита» зря начал сразу ставить его в стартовый состав — ему нужно было дать время на отдых и адаптацию.

Но это футболист высокого уровня — все видели, как он играл за сборную Бразилии и за «Фламенго» на клубном чемпионате мира. Он стоит тех денег [25 млн евро], которые «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешел из «Барселоны».

Что касается информации, что он хочет уехать – как он может это сделать? Это же профессиональный футболист с контрактом. Не думаю, что «Зенит» захочет отпускать его в данный момент. Мне кажется, его футбол вернется — не могло куда-то деться то, что мы видели от него раньше», — сказал бывший тренер «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЖерсон
Борис Рапопорт
logoЗенит
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
