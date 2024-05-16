Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэм в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Брэмелл Лэйн».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Шеффилд Юнайтед
- Эвертон – Шеффилд Юнайтед : 1 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест : 1 – 3
- Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед : 5 – 1
- Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед : 4 – 2
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
Последние матчи Тоттенхэм
- Тоттенхэм – Манчестер Сити : 0 – 2
- Тоттенхэм – Бернли : 2 – 1
- Ливерпуль – Тоттенхэм : 4 – 2
- Челси – Тоттенхэм : 2 – 0
- Тоттенхэм – Арсенал : 2 – 3
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
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