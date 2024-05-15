Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Брэмелл Лэйн

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Перед тем как дать прогноз на матч, давайте проанализируем данные о двух командах.

Шеффилд Юнайтед:

  • Результаты последних матчей неутешительны: поражения и большое количество пропущенных голов.
  • Команда занимает последнее место в таблице.
  • В атаке также проблемы: всего 35 голов в 37 матчах.
  • Несмотря на нестабильность, лучший бомбардир Уильям Осула показывает хорошую эффективность, забивая в каждом из трёх последних матчей.

Тоттенхэм:

  • Тоттенхэм имеет значительно лучшее положение в таблице, занимая 5 место.
  • Результаты последних матчей также не безупречны, но команда все же удерживает позицию в верхней части таблицы.
  • В атаке команда забивает больше голов, чем Шеффилд Юнайтед, но также имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем более гола за игру.

Прогноз:

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что обе команды, особенно Шеффилд Юнайтед, будут стремиться защищаться, чтобы избежать пропусков. Однако, учитывая силу нападающих обеих команд, вероятность забитых голов все же высока.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – да» за коэффициент 1.45.

Коэффициенты:

  • П1 – 7,3
  • Х – 6,3
  • П2 – 1,37

Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм

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Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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