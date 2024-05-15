Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: стадион Брэмелл Лэйн
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Перед тем как дать прогноз на матч, давайте проанализируем данные о двух командах.
Шеффилд Юнайтед:
- Результаты последних матчей неутешительны: поражения и большое количество пропущенных голов.
- Команда занимает последнее место в таблице.
- В атаке также проблемы: всего 35 голов в 37 матчах.
- Несмотря на нестабильность, лучший бомбардир Уильям Осула показывает хорошую эффективность, забивая в каждом из трёх последних матчей.
Тоттенхэм:
- Тоттенхэм имеет значительно лучшее положение в таблице, занимая 5 место.
- Результаты последних матчей также не безупречны, но команда все же удерживает позицию в верхней части таблицы.
- В атаке команда забивает больше голов, чем Шеффилд Юнайтед, но также имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем более гола за игру.
Прогноз:
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что обе команды, особенно Шеффилд Юнайтед, будут стремиться защищаться, чтобы избежать пропусков. Однако, учитывая силу нападающих обеих команд, вероятность забитых голов все же высока.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – да» за коэффициент 1.45.
Коэффициенты:
- П1 – 7,3
- Х – 6,3
- П2 – 1,37
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Брэмелл Лэйн»