Хавбек «Зенита» Васильев: «Нам по силам выиграть два последних матча чемпионата и победить в Кубке» 

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Ахмат Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Дмитрий Васильев оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 28 туров петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на два очка.

19 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», а 25-го – примет «Ростов».

«Мы не теряем надежды выиграть чемпионат. Понимаем, что предстоят непростые два матча. Тот же «Ахмат» всегда хорош, особенно в домашних матчах. А сейчас он набрал ход и попытается решить вопрос с сохранением места в РПЛ уже в ближайшем туре. Но мы сделаем все, чтобы победить.

Да, теперь в чемпионской гонке не все зависит от нас, но нам сейчас главное сделать от нас зависящее — выиграть два последних матча чемпионата и победить в Кубке. Это нам по силам», – сказал полузащитник «Зенита». 

В суперфинале Фонбет Кубка России сине-бело-голубые встретятся 2 июня с «Балтикой».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пытаться сделать, и сделать - разные вещи. Тем более, когда это зависит не только от вас.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий