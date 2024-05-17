Хавбек «Зенита» Васильев: «Нам по силам выиграть два последних матча чемпионата и победить в Кубке»
Дмитрий Васильев оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 28 туров петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на два очка.
19 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», а 25-го – примет «Ростов».
«Мы не теряем надежды выиграть чемпионат. Понимаем, что предстоят непростые два матча. Тот же «Ахмат» всегда хорош, особенно в домашних матчах. А сейчас он набрал ход и попытается решить вопрос с сохранением места в РПЛ уже в ближайшем туре. Но мы сделаем все, чтобы победить.
Да, теперь в чемпионской гонке не все зависит от нас, но нам сейчас главное сделать от нас зависящее — выиграть два последних матча чемпионата и победить в Кубке. Это нам по силам», – сказал полузащитник «Зенита».
В суперфинале Фонбет Кубка России сине-бело-голубые встретятся 2 июня с «Балтикой».