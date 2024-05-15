Вендел о режиме в отпуске: «Утром работай, вечером танцуй! С понедельника по пятницу я работаю в поте лица, а в субботу делаю, что захочу – если ко всему подходить с головой, проблем не будет»

Вендел рассказал, как поддерживает себя в форме во время отпуска.

– Летом в твоих соцсетях генерилось много видео: на них ты либо пашешь как сумасшедший, либо красиво отдыхаешь с друзьями. Как тебе удается совмещать и при этом держать форму?

– Утром работай, вечером танцуй! Шутка, конечно.

На самом деле все просто: в отпуске я работаю в поте лица с понедельника по пятницу, а в субботу не тренируюсь и позволяю себе делать то, что захочу: встречаюсь с друзьями, гуляю, танцую.

Если подходить ко всему с головой, не перебарщивать, высыпаться и восстанавливаться, никаких проблем с совмещением этих вещей не будет. Суббота – день для отдыха, потому что в воскресенье нет тренировок, – сказал полузащитник « ».