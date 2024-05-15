Вендел о режиме в отпуске: «Утром работай, вечером танцуй! С понедельника по пятницу я работаю в поте лица, а в субботу делаю, что захочу – если ко всему подходить с головой, проблем не будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Чемпионат.com Футбол

Вендел рассказал, как поддерживает себя в форме во время отпуска.

– Летом в твоих соцсетях генерилось много видео: на них ты либо пашешь как сумасшедший, либо красиво отдыхаешь с друзьями. Как тебе удается совмещать и при этом держать форму?

– Утром работай, вечером танцуй! Шутка, конечно.

На самом деле все просто: в отпуске я работаю в поте лица с понедельника по пятницу, а в субботу не тренируюсь и позволяю себе делать то, что захочу: встречаюсь с друзьями, гуляю, танцую.

Если подходить ко всему с головой, не перебарщивать, высыпаться и восстанавливаться, никаких проблем с совмещением этих вещей не будет. Суббота – день для отдыха, потому что в воскресенье нет тренировок, – сказал полузащитник «Зенита».

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13 комментариев
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Каждую пятницу я в говно (с)
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А воскресенье - день для отдыха после трудного дня отдыха)
+12
-1
+11
День 1: Бегит, анжумания, турнеки
+9
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Ответ Плеймейкер87
День 1: Бегит, анжумания, турнеки
Прес качат так же надо!
+3
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Откуда тогда 10 кг лишнего веса и жира??? Если ты в поте лица… позорище… как ты потом жирдяй на сборы приезжаешь??? Не стыдно майку снять
+1
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Понедельник - день-бездельник Вторник-повторник Среда-тамада Четверг - все заботы я отверг Пятница-пьяница Суббота-не работа Воскресенье - день веселья©️😎
Так у нас вся молодежь живет,на диване лежат и хотят шоб им миллион платили… если не так,то власть плохая….
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Тонированный балабол
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