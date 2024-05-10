Бабангида попал в ДТП, он в критическом состоянии. Брат экс-форварда Нигерии и олимпийского чемпиона погиб

Экс-форвард сборной Нигерии Тиджани Бабангида серьезно пострадал в ДТП.

50-летний бывший футболист попал в ДТП в Нигерии. Помимо него, в машине находились его жена, брат Ибрагим и работающая на семью сотрудница. Все пострадавшие были доставлены в больницу, Ибрагим скончался на месте. Сообщается, что Тиджани пребывает в сознании, однако находится в критическом состоянии.

принял участие в 36 матчах за сборную Нигерии, отметившись пятью голами. Вместе со сборной игрок стал олимпийским чемпионом 1996 года. На клубном уровне выступал за « ».

Ибрагим также был футболистом, он играл за нидерландский « ». На момент происшествия ему было 47 лет.