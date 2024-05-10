Бабангида попал в ДТП, он в критическом состоянии. Брат экс-форварда Нигерии и олимпийского чемпиона погиб
Экс-форвард сборной Нигерии Тиджани Бабангида серьезно пострадал в ДТП.
50-летний бывший футболист попал в ДТП в Нигерии. Помимо него, в машине находились его жена, брат Ибрагим и работающая на семью сотрудница. Все пострадавшие были доставлены в больницу, Ибрагим скончался на месте. Сообщается, что Тиджани пребывает в сознании, однако находится в критическом состоянии.
Тиджани Бабангида принял участие в 36 матчах за сборную Нигерии, отметившись пятью голами. Вместе со сборной игрок стал олимпийским чемпионом 1996 года. На клубном уровне выступал за «Аякс».
Ибрагим также был футболистом, он играл за нидерландский «Волендам». На момент происшествия ему было 47 лет.
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