Бабангида попал в ДТП, он в критическом состоянии. Брат экс-форварда Нигерии и олимпийского чемпиона погиб

Теги высшая лига Нидерланды Аякс происшествия Сборная Нигерии по футболу Тиджани Бабангида Волендам Олимпийский футбольный турнир Здоровье Футбол

Экс-форвард сборной Нигерии Тиджани Бабангида серьезно пострадал в ДТП.

50-летний бывший футболист попал в ДТП в Нигерии. Помимо него, в машине находились его жена, брат Ибрагим и работающая на семью сотрудница. Все пострадавшие были доставлены в больницу, Ибрагим скончался на месте. Сообщается, что Тиджани пребывает в сознании, однако находится в критическом состоянии.

Тиджани Бабангида принял участие в 36 матчах за сборную Нигерии, отметившись пятью голами. Вместе со сборной игрок стал олимпийским чемпионом 1996 года. На клубном уровне выступал за «Аякс».

Ибрагим также был футболистом, он играл за нидерландский «Волендам». На момент происшествия ему было 47 лет.

50 комментариев
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Здоровья.
Почему-то про Калининградского Бабана в первую очередь подумал
+71
-2
+69
День памяти физкультурника...
+38
-1
+37
не про того подумал
+30
-2
+28
Вы тоже подумали не про футболиста?
+29
-4
+25
Я в детстве играл за Нигерию в Плейстейшн. Самая большая скорость у него была.
Первая ассоциация.
+18
-1
+17
Ответ ТрактоПоктер
У нас в те времена друган получил погоняло Бабангида, так с ним и остался
Потом рэп начал писать?
+16
-2
+14
давай, старина Луи, ты распутаешь это дельце
+13
0
+13
Мы хотели, чтобы ты был как Бабан и Дедя Женя...
+12
0
+12
Ответ hsmshhzfn5
Я в детстве играл за Нигерию в Плейстейшн. Самая большая скорость у него была. Первая ассоциация.
Да, команда из него и Карлоса по флангу - это похороны. PES)
+12
-1
+11
Ответ hsmshhzfn5
Я в детстве играл за Нигерию в Плейстейшн. Самая большая скорость у него была. Первая ассоциация.
Ещё Бабаяро вспомнил, тоже был быстрый))
+10
-1
+9
Какой кошмар. Здоровья легенде.

З.Ы. Игра в пердиве, поле напоминает огород…
+6
0
+6
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Один легендарный рэпер из Калининграда
Первый раз слышу.
+7
-1
+6
Ответ f0mk4
Здоровья. Почему-то про Калининградского Бабана в первую очередь подумал
Давно его не было слышно. Завязал с творчеством
+6
0
+6
Ответ Александр Рабонов
Может не всем были интересны рэперские форумы с их инфантильными срачами?))
да таких сразу видно. ничего не сделал для хип хопа в свои годы
+5
0
+5
Амокачи и Кану спереди. Бабангида рядом.
Олисе и Окоча в центра
Бабаяро слева.
Тарибо Уэст с зелёными волосами в центре обороны.
Яркая сборная была. В ПЕС.
+4
0
+4
Ответ _mountain_range_
Я про футболиста, а кто еще есть?
Один легендарный рэпер из Калининграда
+10
-6
+4
Ответ Max Volkov
те лет наверно 13
Может не всем были интересны рэперские форумы с их инфантильными срачами?))
+5
-1
+4
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Вы тоже подумали не про футболиста?
Я про футболиста, а кто еще есть?
+5
-1
+4
Ответ f0mk4
Здоровья. Почему-то про Калининградского Бабана в первую очередь подумал
Та же фигня..
+4
-2
+2
Ответ f0mk4
Здоровья. Почему-то про Калининградского Бабана в первую очередь подумал
Аналогично. Прифигел, ткнул на новость решив, что он с большим спортом как-то связан был…
Фух, пронесло!
+2
0
+2
Ответ Горец Юнайтед
Бабангида и амакачи по флангам, кану в центре, олисе в центре полузащиты.
Тарибо Уэст сзади
+2
0
+2
Много есть о чём пошутить, но сейчас шутки в сторону, речь о жизни человека. Поэтому просто скажу: надеюсь, что вылезет. Давай там
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Здоровья легенде.
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Легенда симуляторов в нулевых. Связка Бабангида с Бабауро была легендарной
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+1
Один из лучших и самых скоростных игроков на PS в моём детстве.
+1
0
+1
У нас в те времена друган получил погоняло Бабангида, так с ним и остался
+2
-1
+1
оо это ракета из аякса, помню, здоровья,чтоб все обошлось
+1
0
+1
Ответ Max Volkov
да таких сразу видно. ничего не сделал для хип хопа в свои годы
И горжусь этим))
+1
0
+1
Здоровья!!! Ужас!!!! Будем молиться..
+1
0
+1
Ответ hsmshhzfn5
Я в детстве играл за Нигерию в Плейстейшн. Самая большая скорость у него была. Первая ассоциация.
Первая покупка в мастер лиги всегда был бабангида. Здоровья ему, борись мужик!
+2
-1
+1
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