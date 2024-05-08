Семак о «Зените»: «Хуже стала получаться атакующая игра против команд, которые глубоко обороняются»

Сергей Семак высказался перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА.

11 мая «Зенит» примет ЦСКА в матче 28-го тура Мир .

– Четыре матча без побед, всего два забитых мяча. Если можно, раскройте секрет, выработан ли какой-то алгоритм на оставшиеся три матча чемпионата и Кубок с ЦСКА – будут ли внесены какие-то коррективы в тренировочный процесс? Может быть, в состав, поскольку очень неплохо вышел Васильев в Воронеже. Планируете ли вы давать время игрокам, которые получают мало игровой практики, чтобы добавить « » тех необходимых эмоций, которые нужны на финише сезона?

– Чемпионат – это чемпионат, а Кубок – это Кубок, где у нас была большая ротация. Но если брать встречи, где мы действуем против команд, которые глубоко обороняются, то у нас сейчас хуже стала получаться атакующая игра. Что касается результатов, то все матчи непохожи друг на друга. Где-то действительно нам не хватает в атакующих действиях, где-то не хватает реализации, как в последних матчах. Алгоритм один – продолжать работу.

По поводу изменений посмотрим, нам нужно проанализировать состояние игроков, понять, кто в каком состоянии находится. Сейчас у нас календарь немного проще, есть возможность чуть-чуть выдохнуть, чуть-чуть поработать на тренировках. С тем графиком, который был, какие-то тренировочные занятия менять было очень сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Тех игроков, которые меньше игровой практики получают, мы должны видеть на, чтобы понять, кто из них заслуживает и готов выйти и помочь команде в оставшихся матчах. Работа интересная, все самое интересное еще впереди. Будем работать и надеяться, что плоды нашей работы принесут положительный результат.

– Понятно, что принципиально улучшить что-то в оставшееся время за такой короткий срок сложно, но, может быть, есть в команде игроки, которые прямо здесь и сейчас способны сделать разницу? Как, например, Педро в матче со «Спартаком» или Ерохин, который принес ничью в игре с ЦСКА?

– Все ребята стараются приносить пользу команде. Вы правы абсолютно: в каких-то матчах Артур, в каких-то Педро, а в каких-то – другие игроки, как Саша Ерохин, помогают команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. У нас много завязано на результативности Вани Сергеева и Матео Кассьерры. Когда они играют и забивают, мы создаем и забиваем гораздо больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них готов принести пользу команде, что они и делают.

– При подготовке к последним матчам у соперников менялся тренер. Вы сами говорили о том, что иногда непонятно, чего ждать и как готовиться. В данном случае, как вы думаете, сделает ли ЦСКА ставку на Кубок и будет ротация мощная в матче чемпионата или нет? Сложно ли в этом плане готовиться к ЦСКА, предугадать их состав?

– Что касается приоритетов ЦСКА, то их сложно сейчас понять. Но я думаю, что больших изменений ожидать не стоит. Почему? Потому что график сейчас немножко проще стал. Сейчас, перед подготовкой к домашним матчам в чемпионате и перед Кубком, есть время, чтобы подойти, восстановиться и отдохнуть. Не могу быть уверен, но думаю, что Федотов знает состояние своих игроков и решит, насколько им нужна или не нужна ротация. Увидим. А что касается подготовки, то мы прекрасно знаем возможности армейцев, а они прекрасно знают наших игроков. Посмотрим – легких матчей практически не бывает. Будем готовиться к игре и делать все, что в наших силах.

– Вы сами отмечали, что график у команд стал немного проще. Как вам кажется, на данном этапе сезона можно ли полноценно восстановиться? Хотелось бы узнать о физическом состоянии команды. Кто готов играть с ЦСКА?

– Надеюсь, к все будут готовы, за исключением Марио Фернандеса. Что касается состояния игроков, посмотрим и проанализируем. Мы стараемся. Больших проблем, касающихся функционального состояния в последних матчах, несмотря на плотность, не было. Возможностью ротации или отдыха для наших ведущих игроков, когда такая возможность предоставлялась, мы пользовались. Сейчас календарь немножко легче в плане подготовки – больше дней на подготовку к матчам. Надеюсь, мы сможем отдохнуть и подойти в хорошем состоянии к следующим матчам, – сказал .