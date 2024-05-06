«Бавария» показала домашнюю форму на сезон-2024/25 – в трех оттенках красного

Теги Бавария бундеслига Германия adidas игровая форма стиль Футбол

«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект разработан компанией adidas и выполнен в трех разных оттенках красного цвета, которые символизируют «индивидуальность, эмоции и драматизм игры».

Три оттенка красного также отдают дань уважения достижению мюнхенцев: «Бавария» – единственный немецкий клуб, которому удавалось оформить требл.

Фото: https://fcbayern.com/

29 комментариев
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Ну при таком поставленном свете прям красота на первый взгляд)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну при таком поставленном свете прям красота на первый взгляд)
При таком поставленном свете я не вижу трех оттенков красного)
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Респекты за новизну. А то этот дроч на ретро везде.
Никогда не видел у Баварии форму такого дизайна. Это определённо что-то новое.
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Ты со своим парнем очень ждали поддержки от такого клуба как Бавария?
+13
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+9
Ответ deadjoker
Красивое… Адик похоже не халтурит только на форме баварии :)
Поэтому в нынешнем сезоне просто сшил Баварии одну из старых форм Арсенала, только местами поменяв красное с белым. Но эта красивая, да.
+6
-1
+5
Ответ Alex Fujimori
Респекты за новизну. А то этот дроч на ретро везде. Никогда не видел у Баварии форму такого дизайна. Это определённо что-то новое.
Это не ретро, а сохранение идентики. Или вам больше по душе "сияющая чепуха", вроде "Сити" или "Арсенала"?
И здесь, как раз, при всей новизне решения, сохранить идентику "Баварии" получилось.
+6
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+3
Вроде симпатичная, нужно вживую будет посмотреть, но та, что была в этом сезоне основной, просто ужас.)
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Супер топ. Закажу себе такую по любому. Хотя воротник не очень
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+3
Красивое… Адик похоже не халтурит только на форме баварии :)
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Ответ culpa
Я надеюсь, такой хреновой больше никогда не будет, весь сезон стыдно было☹️
Да и не говорите, просто в шоке был, как увидел. Это сейчас уже привык немного, хотя..нет.)
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Ну ведь могут же в адидасе годные вещи делать...
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чтоб Тен Хаг не путался
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Огонь
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super
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Выглядит очень красиво и агрессивно
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Ответ kvn9
Вроде симпатичная, нужно вживую будет посмотреть, но та, что была в этом сезоне основной, просто ужас.)
Я надеюсь, такой хреновой больше никогда не будет, весь сезон стыдно было☹️
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0
+1
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
ЖПС же застолбила авторские права на эти цвета.
+3
-2
+1
Ответ Елена Готье
Поэтому в нынешнем сезоне просто сшил Баварии одну из старых форм Арсенала, только местами поменяв красное с белым. Но эта красивая, да.
первая ассоциация — МЮ
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Ответ Пользователь_1021964746
где радужные флаги? где лозунг "фри палестине"? где надпись одобрено лгбткью+? не порядок!
Розовый цвет уже занят одной командой в барби-лиге.
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Ответ Vamosalaplaya
При таком поставленном свете я не вижу трех оттенков красного)
Ну я про то,что эти детальки и текстуры видны. При обычном солнечном могут и незаметны быть. А так, может, полоски/спонсор/логотип там на форме не черные, а как раз-таки темно-темно красные, видать, это и есть третий оттенок)
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Интересно. Напомнило форму Нью-Джерси Дэвилз в этом сезоне НХЛ
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в этом сезрне основная белая, в след красная - норм
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даже ни капелюшки белого что ли?
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Комментарий удален пользователем
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