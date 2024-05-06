«Бавария» показала домашнюю форму на сезон-2024/25 – в трех оттенках красного
«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект разработан компанией adidas и выполнен в трех разных оттенках красного цвета, которые символизируют «индивидуальность, эмоции и драматизм игры».
Три оттенка красного также отдают дань уважения достижению мюнхенцев: «Бавария» – единственный немецкий клуб, которому удавалось оформить требл.
Фото: https://fcbayern.com/
Никогда не видел у Баварии форму такого дизайна. Это определённо что-то новое.
И здесь, как раз, при всей новизне решения, сохранить идентику "Баварии" получилось.