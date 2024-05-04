Канчельскис об отставке из «Тобола»: «Меня уволили незаконно, мы подали в суд. Готов пройти детектор лжи и все обсудить, чтобы они не позорили футбол» 

Андрей Канчельскис считает незаконным свое увольнение из «Тобола».

Экс-игрок сборной России проработал гендиректором казахстанского клуба с июля по ноябрь 2023 года.

«Они незаконно уволили меня, мы подали в суд на это. Пускай они предоставят протокол! Покажите документ, какого числа меня не было на рабочем месте, я приходил туда каждый день. Я жил в гостинице за свои деньги. Алимжан (Калдияров, совладелец « » – прим. ред.) – непорядочный человек, негодяй, свои обещания он не выполнял.

Были ли у меня нарушения режима? Мы все нормальные люди. Если есть документы или свидетели того, что я не приходил на работу — пусть предъявят. Я готов прийти, сесть на детектор лжи и все обсудить, чтобы они не позорили футбол», — сказал .