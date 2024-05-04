Канчельскис об отставке из «Тобола»: «Меня уволили незаконно, мы подали в суд. Готов пройти детектор лжи и все обсудить, чтобы они не позорили футбол» 

Теги Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Sports – Казахстан Футбол

Андрей Канчельскис считает незаконным свое увольнение из «Тобола».

Экс-игрок сборной России проработал гендиректором казахстанского клуба с июля по ноябрь 2023 года.

«Они незаконно уволили меня, мы подали в суд на это. Пускай они предоставят протокол! Покажите документ, какого числа меня не было на рабочем месте, я приходил туда каждый день. Я жил в гостинице за свои деньги. Алимжан (Калдияров, совладелец «Тобола» – прим. ред.) – непорядочный человек, негодяй, свои обещания он не выполнял.

Были ли у меня нарушения режима? Мы все нормальные люди. Если есть документы или свидетели того, что я не приходил на работу — пусть предъявят. Я готов прийти, сесть на детектор лжи и все обсудить, чтобы они не позорили футбол», — сказал Канчельскис.

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8 комментариев
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Ясно, порядочный гендир забухал, а негодяи уволили нормального человека, еще и футбол опозорили. И свидетелей конечно же нет, гендир вообще незаметная фигура в организации👍🏻
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Чтобы они не позорили футбол 🤣Там не любят алкашей, если чё 🤣🤣🤣
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«Какие ваши доказательства?» (с)
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Футбол пока что позорит только Канчельскис в последнее время
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А что случилось то ? Ну уволили и что теперь ?
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Не позорили футбол..... Охохох...
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ахахахах, моральный камертон канчельскис ожидаемо оказался клоуном алкашом
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думаю что его его по хорошему просили уйти, без официала, а он не захотел, пришлось увольнять по любому предлогу, но этот завёлся, а смысл?

дерутся за рубль, нищета разруха везде, иначе жить никто не может, обидно товарищи.
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