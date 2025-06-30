7 лет тюрьмы за «оправдание терроризма» получил в Алжире спортивный журналист Глез из Франции – он общался с боссом «Кабили», связанным с сепаратистами

«Репортеры без границ» раскритиковали лишение журналиста свободы в Алжире.

«Французский журналист, специализирующийся на футболе, Кристоф Глез, находившийся под судебным надзором с запретом на выезд из Алжира более года, был несправедливо приговорен к семи годам тюремного заключения за выполнение своей профессиональной деятельности.

Независимый журналист и сотрудник журналов So Foot и Society, Кристоф Глез известен своей честностью и профессиональной репутацией. Он находился в Алжире, чтобы подготовить репортаж о славных годах футбольного клуба «Кабили», а также взять интервью у тренера клуба «МК Алжир » Патриса Бомеля и составить портрет футболиста Салаха Джебаили для журнала So Foot – строго в рамках своей профессиональной деятельности.

Его арест 28 мая 2024 года, последующие 13 месяцев судебного надзора и, наконец, столь суровый и необоснованный приговор представляют собой серьезное нарушение права на свободу информации.

Обвинения против него – «оправдание терроризма» и «хранение публикаций в целях пропаганды, наносящей ущерб национальным интересам» – основаны на пустом деле. Семь лет тюрьмы – это самый суровый приговор, вынесенный французскому журналисту за выполнение своей работы за последние десять лет.

Заключение Кристофа Глеза – это оскорбление свободы информации и права общественности быть информированной. Его место не в тюрьме, а у поля, где он всегда выполнял свою работу с энтузиазмом и профессионализмом.

Мы призываем высшие власти Алжира немедленно и безусловно освободить Кристофа Глеза, а французские власти – в кратчайшие сроки найти дипломатическое и консульское решение», – говорится в заявлении.

«Его приговор к семи годам тюрьмы бессмыслен и свидетельствует лишь об одном: сегодня все подчинено политике. Алжирская судебная система упустила важную возможность разрешить это дело достойно», – отметил Тибо Брюттен, генеральный директор «Репортеров без границ».

Глеза обвиняют в «оправдании терроризма» из-за контактов с одним из руководителей «Кабили », связанным с Движением за самоопределение Кабилии (MAK) – организацией, которая в Алжире была признана террористической в 2021 году. Журналист общался с этим человеком в 2015 и 2017 годах (до отнесения МАК к числу запрещенных структур), а также в 2024-м – но, как утверждается, исключительно в рамках профессиональных вопросов.