Отступные за Гимараэса составят 100 млн фунтов с конца мая по июнь. Затем «Ньюкасл» сможет сам устанавливать цену

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Бруно Гимараэс Футбол

Бруно Гимараэса можно будет купить за 100 млн фунтов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, с последней недели мая до начала последней недели июня можно будет активировать отступные за Гимараэса в размере 100 млн фунтов. После этого «Ньюкасл» сможет сам устанавливать цену и контролировать переговоры.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» интересуется футболистом и готов заплатить за Бруно 117 млн евро тремя платежами – суммами чуть более 39 млн каждая. На футболиста претендуют другие топ-клубы, в том числе из АПЛ.

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2 комментария
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Ответ Amalfitano
Гимароишь будет куплен Реалом через год.
Полировать лавку под французами и вальверде?) можно найти варианты и подешевле
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