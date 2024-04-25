Отступные за Гимараэса составят 100 млн фунтов с конца мая по июнь. Затем «Ньюкасл» сможет сам устанавливать цену

Бруно Гимараэса можно будет купить за 100 млн фунтов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, с последней недели мая до начала последней недели июня можно будет активировать отступные за Гимараэса в размере 100 млн фунтов. После этого «Ньюкасл» сможет сам устанавливать цену и контролировать переговоры.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» интересуется футболистом и готов заплатить за Бруно 117 млн евро тремя платежами – суммами чуть более 39 млн каждая. На футболиста претендуют другие топ-клубы, в том числе из АПЛ.