Деограсия про 1:2 с «Динамо»: «Оренбург» наиграл минимум на ничью – кто смотрел игру, согласится со мной. Футбол иногда бывает несправедлив»
Давид Деограсия назвал несправедливым поражение «Оренбурга» от «Динамо».
В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Оренбург» уступил «Динамо» со счетом 1:2.
«Кто смотрел эту игру, будет согласен со мной, что минимум на ничью мы наиграли. Футбол иногда может быть несправедлив. Но сейчас мы не будет говорить о несправедливости. Главное – набирать очки, поэтому надо продолжать дальше.
Нам немного не везет. Постараемся выиграть следующую игру против «Ростова», – сказал главный тренер «Оренбурга».