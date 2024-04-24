Деограсия про 1:2 с «Динамо»: «Оренбург» наиграл минимум на ничью – кто смотрел игру, согласится со мной. Футбол иногда бывает несправедлив»

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Давид Деограсия назвал несправедливым  поражение «Оренбурга» от «Динамо».

В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Оренбург» уступил «Динамо» со счетом 1:2.

«Кто смотрел эту игру, будет согласен со мной, что минимум на ничью мы наиграли. Футбол иногда может быть несправедлив. Но сейчас мы не будет говорить о несправедливости. Главное – набирать очки, поэтому надо продолжать дальше.

Нам немного не везет. Постараемся выиграть следующую игру против «Ростова», – сказал главный тренер «Оренбурга».

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