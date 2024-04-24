Личка про 2:1: «Динамо» простили в 1-м тайме – «Оренбург» сам проиграл матч, не забив верные моменты. Не самая красивая победа, но важная для нас»

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Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом».

В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Динамо» одержало выездную победу со счетом 2:1.

«Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У «Оренбурга» были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.

Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас. Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде – это нелегко, я очень рад», – сказал главный тренер «Динамо».

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8 комментариев
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Адекватно рассудил.
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За какие такие заслуги Маричаль всегда в старте ?
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Главное, сделать правильные выводы.
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Всех болельщиков Динамо с нелёгкой победой !!! Весёлые игры у нас с Оренбургом !!!
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Все честно, не лукавит , все по делу !
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1-2 со Спартаком и 2-1 с Оренбургом одинаково несправедливы, но в сумме как-то получается, что Бог есть)
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Игра в защите конечно атас, соперник настолько легко проникал на ударные позиции что просто удивительно. Зенит и Краснодар не простят. В оправдание искусственный газон более привычный для Оренбурга.
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А у защиты а воз и ныне там печально всё это...
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