Личка про 2:1: «Динамо» простили в 1-м тайме – «Оренбург» сам проиграл матч, не забив верные моменты. Не самая красивая победа, но важная для нас»
Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом».
В перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ «Динамо» одержало выездную победу со счетом 2:1.
«Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У «Оренбурга» были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.
Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас. Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде – это нелегко, я очень рад», – сказал главный тренер «Динамо».