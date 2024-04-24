Личка про 2:1: «Динамо» простили в 1-м тайме – «Оренбург» сам проиграл матч, не забив верные моменты. Не самая красивая победа, но важная для нас»

Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом».

В перенесенном матче 21-го тура Мир « » одержало выездную победу со счетом 2:1.

«Честно скажу, в первом тайме соперник нас простил. У « » были хорошие стандарты. Нужно сказать, что они сами проиграли эту игру, не забили верные моменты.

Во втором тайме мы стали лучше, сумели забить дважды. Я рад, это не самая красивая победа, но она важна для нас. Обыграть одного и того же соперника во второй раз за семь дней на выезде – это нелегко, я очень рад», – сказал главный тренер «Динамо».