«Ювентус» 4 сезона не выигрывает Серию А – после серии из 9 побед

«Ювентус» в очередной раз не смог вернуть титул чемпиона Италии.

Сегодня трофей себе гарантировал «Интер», обыгравший «Милан» (2:1) в 33-м туре.

«Бьянконери» выигрывали Серию А с 2012 по 2020 год. Затем они дважды стали четвертыми, а в сезоне-2022/23 финишировали на 7-м месте вследствие снятия очков.

В текущем сезоне « » идет третьим. Отставание от « » достигло 22 очков.