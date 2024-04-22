«Ювентус» 4 сезона не выигрывает Серию А – после серии из 9 побед

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» в очередной раз не смог вернуть титул чемпиона Италии.

Сегодня трофей себе гарантировал «Интер», обыгравший «Милан» (2:1) в 33-м туре.

«Бьянконери» выигрывали Серию А с 2012 по 2020 год. Затем они дважды стали четвертыми, а в сезоне-2022/23 финишировали на 7-м месте вследствие снятия очков.

В текущем сезоне «Ювентус» идет третьим. Отставание от «Интера» достигло 22 очков.

27 комментариев
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Пирло уволили в первый же сезон за не выигрыш скудетто, Аллегри успешно сидит в своём кресле три сезона с 0 титулов
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Застал времена кальчополли. Помню как с Ювентуса бежали все звезды, большие и не очень. Заявили о преданности клубу только легенды типо Буффона. За Юве не болел никогда, но стоит посмотреть как клуб сначала выбирается со второго дивизиона с минус стартовыми очками а затем устраивает гегемонию по всей Италии, - этот клуб навсегда останется в моей памяти ярким фрагментов, понятием преданности, дисциплины и труда. Болелы Юве, трофеи ещё будут💥
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+11
А ведь когда-то для фанатов Юве Скудетто было обыденностью
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Ответ aLLigator
Шакалы пируют, пока самый титулованный и самый известный итальянский клуб в мире - туринский Ювентус набирается сил для нового исторического рывка с завоеванием более 9 Скудетто подряд💪
самый известный итальянский клуб в мире - Милан.
7 титулов в 11 финалах
Юве известен своими 7 поражениями в 9 финалах, разве что 🤣🤣🤣
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Спасибо Максу за это...
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дали фору картону и другим, но пора свое возвращать через пару лет.
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КАК можно было отпустить Маротту?
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Криш развалил великий клуб
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Ответ Log in
Буффон, Дель Пьеро, Недвед, Трезеге. Осталось, как раз, довольно много звёзд. Прям скажем, я не очень хорошо помню состав тех годов, чтобы сходу сказать, кто ушёл, на ум приходят Каннаваро(парой сезонов ранее перешедший из Интера) и Ибрагимович.
Каморанези ещё остался. Сбежали Тюрам, Эмерсон, Дзамбротта, Каннаваро, Ибрагим, ну и так по мелочам. Да, Капелло тоже по-быстрому лыжи смазал.
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Ответ JackD
Пирло уволили в первый же сезон за не выигрыш скудетто, Аллегри успешно сидит в своём кресле три сезона с 0 титулов
Тут ещё с бывшими расплачиваться надо, а ещё неустойку Аллегри тянуть
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Ответ aLLigator
Шакалы пируют, пока самый титулованный и самый известный итальянский клуб в мире - туринский Ювентус набирается сил для нового исторического рывка с завоеванием более 9 Скудетто подряд💪
пусть радуются, а потом опять десяток лет будут мечтать о случайном скудетто
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Ответ d.xoxlov
Каморанези ещё остался. Сбежали Тюрам, Эмерсон, Дзамбротта, Каннаваро, Ибрагим, ну и так по мелочам. Да, Капелло тоже по-быстрому лыжи смазал.
Дзамбротту и Каморанези при всём уважении не могу назвать прям мировыми звёздами,хотя респект последнему, что остался. Тюрам - да. Забыл про него. Вот про Каморанези помнил, а его забыл совсем
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Ответ Ильяс Уалиханов
Застал времена кальчополли. Помню как с Ювентуса бежали все звезды, большие и не очень. Заявили о преданности клубу только легенды типо Буффона. За Юве не болел никогда, но стоит посмотреть как клуб сначала выбирается со второго дивизиона с минус стартовыми очками а затем устраивает гегемонию по всей Италии, - этот клуб навсегда останется в моей памяти ярким фрагментов, понятием преданности, дисциплины и труда. Болелы Юве, трофеи ещё будут💥
Буффон, Дель Пьеро, Недвед, Трезеге.
Осталось, как раз, довольно много звёзд.
Прям скажем, я не очень хорошо помню состав тех годов, чтобы сходу сказать, кто ушёл, на ум приходят Каннаваро(парой сезонов ранее перешедший из Интера) и Ибрагимович.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ну сравнили ,кто Пирло, а кто Аллегри.
Как мы видим разницы никакой
Пирло взял два трофея
А Аллегри за 3 года 0.
А былые заслуги Аллегри не шибко помогают Ювентусу
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Ответ JackD
Пирло уволили в первый же сезон за не выигрыш скудетто, Аллегри успешно сидит в своём кресле три сезона с 0 титулов
ну сравнили ,кто Пирло, а кто Аллегри.
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Ответ JackD
Пирло уволили в первый же сезон за не выигрыш скудетто, Аллегри успешно сидит в своём кресле три сезона с 0 титулов
В этом возьмут кубок
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Ответ Igor Shalamov
Ты в слове барселона столько ошибок допустил
Комментарий удален модератором
Ответ Alex Fujimori
Комментарий скрыт
Ты в слове барселона столько ошибок допустил
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Отдохнём от старухи хоть.
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