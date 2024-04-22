«Ювентус» 4 сезона не выигрывает Серию А – после серии из 9 побед
«Ювентус» в очередной раз не смог вернуть титул чемпиона Италии.
Сегодня трофей себе гарантировал «Интер», обыгравший «Милан» (2:1) в 33-м туре.
«Бьянконери» выигрывали Серию А с 2012 по 2020 год. Затем они дважды стали четвертыми, а в сезоне-2022/23 финишировали на 7-м месте вследствие снятия очков.
В текущем сезоне «Ювентус» идет третьим. Отставание от «Интера» достигло 22 очков.
7 титулов в 11 финалах
Юве известен своими 7 поражениями в 9 финалах, разве что 🤣🤣🤣
Осталось, как раз, довольно много звёзд.
Прям скажем, я не очень хорошо помню состав тех годов, чтобы сходу сказать, кто ушёл, на ум приходят Каннаваро(парой сезонов ранее перешедший из Интера) и Ибрагимович.
Пирло взял два трофея
А Аллегри за 3 года 0.
А былые заслуги Аллегри не шибко помогают Ювентусу