«Динамо» ответило на ролик «Пари НН» с Юраном «Димон, собирай братву, лохов в стойло будем ставить» голами из матча с криком «Димооон!» из «Бумера»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Юран Пари НН соцсети ахахаха кино Футбол

«Динамо» ответило на ролик «Пари НН» про «лохов» после крупной победы.

Сегодня в матче 25-го тура Мир РПЛ «Динамо» на выезде разгромило «Пари НН» (4:1).

До игры клуб из Нижнего Новгорода выпустил ролик в стиле криминальных боевиков. В видео снялся главный тренер команды Сергей Юран, который, разговаривая по телефону, говорит: «Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить».

После матча «Динамо» выпустило свой ролик с подписью «Лох не мамонт – лох не вымрет 🤗».

Видео бело-голубых открывается сценой с Юраном из ролика «Пари НН». Затем показаны голы динамовцев с наложенным на него криком «Димооон!» из фильма «Бумер».

Кончается ролик диалогом героев фильма «Жмурки».

– Ну что, может, о делах поговорим?

– Давай поговорим…

– Ну, говори!

– А дела наши очень плохие.

– Это почему это?

– Догадайся с трех раз!

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23 комментария
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Зачем было это делать - большой вопрос. Игра ведь показала все прекрасно.

Ну да ладно, еще раз поиздеваться над тупорезами, которые решили выехать на тематике 90-х, не помешает.
+25
-1
+24
Шикарная ответка, молодцы! И на поле все доказали и в медийном пространстве красиво ответили)
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+11
👍👍👍
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🔥🔥🔥
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+8
за базар ответили)
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+6
Ахаха это смешно 🤣
+5
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+5
Ответ a2wai
Зачем было это делать - большой вопрос. Игра ведь показала все прекрасно. Ну да ладно, еще раз поиздеваться над тупорезами, которые решили выехать на тематике 90-х, не помешает.
Молодцы Динамо показали место НН.
+6
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+5
Произошло убийство)
+3
0
+3
шах и мат
+1
0
+1
Ответ a2wai
Зачем было это делать - большой вопрос. Игра ведь показала все прекрасно. Ну да ладно, еще раз поиздеваться над тупорезами, которые решили выехать на тематике 90-х, не помешает.
Вы слишком серьезно все воспринимаете, так как тупорезы из 90-х
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Молодцы!Красиво!Сначала на поле,а потом и в медиа-красавцы Динамо!
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Динамо молодцы! Грамотно ответили!
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"если сев за карточный стол аы не видите лоха - знайте, в данном случае лох - это вы" (с)
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А мне понравился ответ братского Динамо ✊
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Задним умом, сразу надо было отвечать
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А мне жаль, что Динамо не сделало ролик в милицейской тематике в ответ
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Ну что Юран, оказалось что вы лохи! Юран и Ко-в стойло!!! 🤣🤣🤣
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Ответ Peter Parker
А мне жаль, что Динамо не сделало ролик в милицейской тематике в ответ
- Андрюха, у нас креатив, возможно при участии Юрана, по коням!
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