«Динамо» ответило на ролик «Пари НН» с Юраном «Димон, собирай братву, лохов в стойло будем ставить» голами из матча с криком «Димооон!» из «Бумера»

«Динамо» ответило на ролик «Пари НН» про «лохов» после крупной победы.

Сегодня в матче 25-го тура Мир «Динамо» на выезде разгромило «Пари НН» (4:1).

До игры клуб из Нижнего Новгорода выпустил ролик в стиле криминальных боевиков. В видео снялся главный тренер команды , который, разговаривая по телефону, говорит: «Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить».

После матча « » выпустило свой ролик с подписью «Лох не мамонт – лох не вымрет 🤗».

Видео бело-голубых открывается сценой с Юраном из ролика « ». Затем показаны голы динамовцев с наложенным на него криком «Димооон!» из фильма «Бумер».

Кончается ролик диалогом героев фильма «Жмурки».

– Ну что, может, о делах поговорим?

– Давай поговорим…

– Ну, говори!

– А дела наши очень плохие.

– Это почему это?

– Догадайся с трех раз!