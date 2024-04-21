«Динамо» ответило на ролик «Пари НН» с Юраном «Димон, собирай братву, лохов в стойло будем ставить» голами из матча с криком «Димооон!» из «Бумера»
«Динамо» ответило на ролик «Пари НН» про «лохов» после крупной победы.
Сегодня в матче 25-го тура Мир РПЛ «Динамо» на выезде разгромило «Пари НН» (4:1).
До игры клуб из Нижнего Новгорода выпустил ролик в стиле криминальных боевиков. В видео снялся главный тренер команды Сергей Юран, который, разговаривая по телефону, говорит: «Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить».
После матча «Динамо» выпустило свой ролик с подписью «Лох не мамонт – лох не вымрет 🤗».
Видео бело-голубых открывается сценой с Юраном из ролика «Пари НН». Затем показаны голы динамовцев с наложенным на него криком «Димооон!» из фильма «Бумер».
Кончается ролик диалогом героев фильма «Жмурки».
– Ну что, может, о делах поговорим?
– Давай поговорим…
– Ну, говори!
– А дела наши очень плохие.
– Это почему это?
– Догадайся с трех раз!
Ну да ладно, еще раз поиздеваться над тупорезами, которые решили выехать на тематике 90-х, не помешает.