Каштанов об удалении после гола «Динамо»: «Гончаренко сказал, что я дуралей. Казарцев удалил бы, даже отменив гол. Было бы обидно»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Василий Казарцев Матч ТВ Алексей Каштанов Футбол

Алексей Каштанов высказался о своем удалении после гола в ворота «Динамо».

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Урал» обыграл «Динамо» (2:1).

Форвард уральцев Каштанов, забивший победный гол на 5-й добавленной минуте, был удален с поля после второй желтой карточки за снятую футболку во время празднования.

– От матча положительные эмоции. Вся команда выдержала, молодцы! Добились очень нужной победы. Результат закономерный. Что касается желтой карточки — она дурацкая. Я не должен был ее получать. Честно скажу, я забыл, что у меня уже была желтая. Просто вылетело из головы на эмоциях.

– Виктор Михайлович наругал за такое удаление?

– Сказал, что я дуралей. Печально, что я не еду в Сочи. У нас все матчи важные.

– Вы очень эмоционально смотрели повтор гола в подтрибунке.

– Да, очень переживал. Говорил с судьей (игру обслуживал Василий Казарцев – прим. Sports), он сказал, что в любом случае удалил бы меня, даже если бы отменил гол. Было бы обидно, – сказал Каштанов. 

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