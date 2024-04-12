Клопп про 0:3 от «Аталанты»: «Не могу сказать ничего хорошего об игре. В такие моменты кажется, что соперник уже прошел дальше, но это не так, пока мы не проведем ответный матч»

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Дарвин Нуньес Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Аталантой».

Английская команда потерпела поражение со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

«Да, к сожалению, я не могу сказать ничего хорошего об игре. Начало было хорошим. У Дарвина Нуньеса был хороший момент, но с этого момента игра стала по-настоящему плохой, и сказать что-то положительное нельзя.

Мне не понравилось наше тактическое расположение во владении мячом. Мы отдали им мяч, а затем все бросились за другим игроком. Мы забили гол из офсайда, но это была плохая игра с нашей стороны. «Аталанта» провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу.

Я пересмотрю этот матч в понедельник. Я уже знаю, что если мы будем действовать лучше в паре ситуаций, то станем играть лучше. Сможем ли мы вернуться в игру? Да, если мы сыграем хорошо, это возможно. Сможем ли мы выиграть со счетом 3:0? Я понятия не имею. Но сейчас мы чувствуем себя очень плохо, и это важно.

Это было плохое выступление. Вот почему мы проиграли. В такие моменты всегда кажется, что соперник уже прошел дальше, но пока мы не проведем ответный матч, это не так.

С нами такое случалось нечасто, поэтому в воскресенье мы должны немедленно отреагировать. Сейчас мы испытываем неприятные чувства. Ребята, наверное, приедут домой и будут плохо спать. Но мы должны готовиться к игре с «Кристал Пэлас».

Многие игроки выглядели одинокими во многих моментах. Это было очень плохо. В концовке у нас были самые серьезные моменты, но мы ими не воспользовались.

Я знаю, что ребята могут играть лучше, но сегодня они этого не сделали, и мы должны продемонстрировать реакцию в воскресенье. Я уверен, что они это сделают», – сказал Клопп.

13 комментариев
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Юрген, мы очень расстроены, но мы вместе выигрываем, вместе и проигрываем. Верим до конца, как бы всё не кончилось.
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Раньше можно было верить на 100% что могут отыграться, имея трио в нападении Мане-Фирмино-Салах
Сейчас невозможно угадать, прорвет кого то на голы или весь матч будут мучаться в завершении
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-2
+1
Ответ Mu5ta
Раньше можно было верить на 100% что могут отыграться, имея трио в нападении Мане-Фирмино-Салах Сейчас невозможно угадать, прорвет кого то на голы или весь матч будут мучаться в завершении
С Барсой Салаха и Фирмино не было
+2
-1
+1
Ответ Mu5ta
Раньше можно было верить на 100% что могут отыграться, имея трио в нападении Мане-Фирмино-Салах Сейчас невозможно угадать, прорвет кого то на голы или весь матч будут мучаться в завершении
верить или нет, конечно, дело ваше
но ста процентов по факту не было
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Ответ bevooch
Выбирая между АПЛ и ЛЕ, при том, что физики уже явно не хватает, тренер явно сделает АПЛ приоритетом.
Ну Сити же как то играет и в АПЛ и ЛЧ и ещё в КА
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Ответ bevooch
Выбирая между АПЛ и ЛЕ, при том, что физики уже явно не хватает, тренер явно сделает АПЛ приоритетом.
И вот в крайнем матче Сити дал бой Реалу, который играл дома и отдыхал 9 дней, пока Сити играл через каждые 3 дня.
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