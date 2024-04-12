Клопп про 0:3 от «Аталанты»: «Не могу сказать ничего хорошего об игре. В такие моменты кажется, что соперник уже прошел дальше, но это не так, пока мы не проведем ответный матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Аталантой».

Английская команда потерпела поражение со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала .

«Да, к сожалению, я не могу сказать ничего хорошего об игре. Начало было хорошим. У Дарвина был хороший момент, но с этого момента игра стала по-настоящему плохой, и сказать что-то положительное нельзя.

Мне не понравилось наше тактическое расположение во владении мячом. Мы отдали им мяч, а затем все бросились за другим игроком. Мы забили гол из офсайда, но это была плохая игра с нашей стороны. « » провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу.

Я пересмотрю этот матч в понедельник. Я уже знаю, что если мы будем действовать лучше в паре ситуаций, то станем играть лучше. Сможем ли мы вернуться в игру? Да, если мы сыграем хорошо, это возможно. Сможем ли мы выиграть со счетом 3:0? Я понятия не имею. Но сейчас мы чувствуем себя очень плохо, и это важно.

Это было плохое выступление. Вот почему мы проиграли. В такие моменты всегда кажется, что соперник уже прошел дальше, но пока мы не проведем ответный матч, это не так.

С нами такое случалось нечасто, поэтому в воскресенье мы должны немедленно отреагировать. Сейчас мы испытываем неприятные чувства. Ребята, наверное, приедут домой и будут плохо спать. Но мы должны готовиться к игре с «Кристал Пэлас».

Многие игроки выглядели одинокими во многих моментах. Это было очень плохо. В концовке у нас были самые серьезные моменты, но мы ими не воспользовались.

Я знаю, что ребята могут играть лучше, но сегодня они этого не сделали, и мы должны продемонстрировать реакцию в воскресенье. Я уверен, что они это сделают», – сказал .