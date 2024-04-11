FA обеспокоена, что люди южноазиатского происхождения недостаточно широко представлены в футболе. Решение проблемы назвали долгосрочной целью
В Англии хотят увеличить представительство выходцев из Южной Азии в футболе.
Директор Футбольной ассоциации Англии (FA) по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности Ясир Мирза высказался о том, что выходцы из Южной Азии недостаточно широко представлены в профессиональном футболе. Он назвал этот факт явной проблемой и заявил, что ее решение является долгосрочной целью FA.
Мирза выступил на мероприятии «Футбол и вера» на стадионе «Уэмбли» в преддверии праздника Ураза-байрам.
«Я думаю, что вопрос о представительстве Южной Азии в элитном футболе стоит довольно остро. Я думаю, что работа в этом направлении – очень, очень важна для нас. Это долгосрочная цель. Это долгосрочная цель для нас», – заявил директор FA.
Sky Sports отмечает, что только два игрока южноазиатского происхождения получают регулярное игровое время в Англии – это полузащитник «Лестера» Хамза Чоудури и футболистка «Блэкберна» Милли Чандарана.
рынок огромный, а представителей нет - непорядок
Как так у вас нет представительства южноазиатов? А кто вам форму и мячи шьют, сердешные?
Российские футболисты привет передают из бана.
Скоро реально будут ставить цели:окончательное решение белого вопроса 🤭