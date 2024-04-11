FA обеспокоена, что люди южноазиатского происхождения недостаточно широко представлены в футболе. Решение проблемы назвали долгосрочной целью

Теги Блэкберн премьер-лига Англия Лестер чемпионшип Футбольная ассоциация Англии Хамза Чоудури Футбол

В Англии хотят увеличить представительство выходцев из Южной Азии в футболе.

Директор Футбольной ассоциации Англии (FA) по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности Ясир Мирза высказался о том, что выходцы из Южной Азии недостаточно широко представлены в профессиональном футболе. Он назвал этот факт явной проблемой и заявил, что ее решение является долгосрочной целью FA.

Мирза выступил на мероприятии «Футбол и вера» на стадионе «Уэмбли» в преддверии праздника Ураза-байрам.

«Я думаю, что вопрос о представительстве Южной Азии в элитном футболе стоит довольно остро. Я думаю, что работа в этом направлении – очень, очень важна для нас. Это долгосрочная цель. Это долгосрочная цель для нас», – заявил директор FA.

Sky Sports отмечает, что только два игрока южноазиатского происхождения получают регулярное игровое время в Англии – это полузащитник «Лестера» Хамза Чоудури и футболистка «Блэкберна» Милли Чандарана.  

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43 комментария
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А как с представителями Средней Азии?? Есть опыт тренерства в фм
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Индийцы власть уже захватили в Индобритании , теперь добрались и до футбола. Не удивлюсь если продвинут квоту в каждом клубе АПЛ для какого нибудь Шахруххона или Кумара
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И чего, как этого искусственно добиться? Играли бы хорошо - выходили бы в премьер-лиге стабильно. Вон пол Селтика азиатов бегают, явно бы не затерялись в условном Лутоне.
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ждем трансферов из Индонезии, Таиланда и Индии.
рынок огромный, а представителей нет - непорядок
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Жесть! Уже до футбола добрались. Скоро профессиональные качества будут иметь второстепенное значение. Главное будет твоё происхождение и цвет кожи.
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+3
Ответ Born is the King
Индийцы власть уже захватили в Индобритании , теперь добрались и до футбола. Не удивлюсь если продвинут квоту в каждом клубе АПЛ для какого нибудь Шахруххона или Кумара
Кстати, в Индии население полтора миллиарда, а нет ни одного мало мальски не то чтобы классного, но даже среднего игрока. Понятно, что там крикет и хоккей на траве популярнее, но всё равно ситуация уникальная
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+3
Ответ Любезный Коссутий
ждем трансферов из Индонезии, Таиланда и Индии. рынок огромный, а представителей нет - непорядок
Они на южноазиатов с британским паспортом намекают. На перечисленные страны им насрать
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Главное не задеть чувства североазиатских футболистов
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Ответ eftomolgy
Кстати, в Индии население полтора миллиарда, а нет ни одного мало мальски не то чтобы классного, но даже среднего игрока. Понятно, что там крикет и хоккей на траве популярнее, но всё равно ситуация уникальная
Также как и китайцы, которые на олимпиаде всех рвут но в футболе нифига
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Это точно футбольная ассоциация Англии, а не Юго-Восточной Азии?
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У меня вопрос к этому главному комитету Футбольной ассоциации Англии по защите сирых и убогих:
Как так у вас нет представительства южноазиатов? А кто вам форму и мячи шьют, сердешные?
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А еще, почему-то, в АПЛ нет инвалидов-колясочников и антарктических пингвинов. Инклюзивности ради необходимо обязать 3-4 на поле выпускать. Мы ведь футбол из-за инклюзивности смотрим.
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Нет проблем, купите у Газизова контракт Онстона Урунова, всего-то миллион налом.
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АПЛ и ФА оказывается главные клоуны в Европе.
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Мир сошёл с ума
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Ответ R Air
"один чудак на букву "м"" Может всё таки на пэ?
Пудак???
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За ширмой актуальных повесточке слов кроется интерес к новым рынкам. Уж АПЛ это точно про деньги, кроме всего прочего.
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а то что людей южноазиатского происхождения слишком много в английском крикете никого не беспокоит ???
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Ну если цель долгосрочная, то нарожают футболистов, проблемы нет.
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Ответ Михон Мясной
Пудак???
Пыня
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А как быть с индейцами.. да и с индийцами.. Тоже надо проработать..🤡
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Ответ Potapson
Жесть! Уже до футбола добрались. Скоро профессиональные качества будут иметь второстепенное значение. Главное будет твоё происхождение и цвет кожи.
"Скоро"
Российские футболисты привет передают из бана.
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Понятно, что Ясир Мирза это не сам придумал. Явно, что изначально господин премьер-министр выразил свою озабоченность по этому поводу.
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Ответ Не уверен!!
Уйгуры будут?
Не уверен
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А сколько россиян играет в Англии? Тоже проблема, получается
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Да ляць
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Щас Винисиус пронюхает ситуацию...
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Свит бэби инк в мире футбола .
Скоро реально будут ставить цели:окончательное решение белого вопроса 🤭
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А фурри представлены? Не порядок! В каждый клуб по фурри!
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Для них это обычная жизнь , а я думаю "вы там что курите блат"
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