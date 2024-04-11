FA обеспокоена, что люди южноазиатского происхождения недостаточно широко представлены в футболе. Решение проблемы назвали долгосрочной целью

В Англии хотят увеличить представительство выходцев из Южной Азии в футболе.

Директор Футбольной ассоциации Англии (FA) по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности Ясир Мирза высказался о том, что выходцы из Южной Азии недостаточно широко представлены в профессиональном футболе. Он назвал этот факт явной проблемой и заявил, что ее решение является долгосрочной целью FA.

Мирза выступил на мероприятии «Футбол и вера» на стадионе «Уэмбли» в преддверии праздника Ураза-байрам.

«Я думаю, что вопрос о представительстве Южной Азии в элитном футболе стоит довольно остро. Я думаю, что работа в этом направлении – очень, очень важна для нас. Это долгосрочная цель. Это долгосрочная цель для нас», – заявил директор FA.

Sky Sports отмечает, что только два игрока южноазиатского происхождения получают регулярное игровое время в Англии – это полузащитник « » и футболистка « » Милли Чандарана.