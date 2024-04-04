Второй турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде в апреле. Сборная России U16 сыграет c Сербией, Казахстаном и Ганой

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Футбол

Турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде с 23 по 29 апреля.

Россия примет соревнования во второй раз. В них примет участие сборная России среди игроков не старше 16 лет.

В прошлом году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА, после чего президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.

«Юношеская сборная России (игроки не старше 2008 года рождения) сыграет на турнире развития УЕФА, который пройдет с 23 по 29 апреля в Волгограде. В соперниках – команды из Сербии, Казахстана и Ганы», – сообщили в РФС.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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5 комментариев
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Ответ Leon Petov
Гана как фарм-сборная Франции приедет? или какое отношение они к УЕФА могут иметь
Скажи, просто жаба душит, что ещё кто-то,, кроме Эритерии, будет играть с Россией.
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Гана как фарм-сборная Франции приедет? или какое отношение они к УЕФА могут иметь
Вы против ?
Израилю значит можно играть в Европе , а Гане нет ?
+1
0
+1
Ну так здорово же 🤘🤘🤘🤘
+1
-1
0
Ответ OldRedWhite
Вы против ? Израилю значит можно играть в Европе , а Гане нет ?
Думал что Израиль играет в Азиатской зоне
0
0
0
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