Второй турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде в апреле. Сборная России U16 сыграет c Сербией, Казахстаном и Ганой

Турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде с 23 по 29 апреля.

Россия примет соревнования во второй раз. В них примет участие сборная России среди игроков не старше 16 лет.

В прошлом году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА, после чего президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.

«Юношеская сборная России (игроки не старше 2008 года рождения) сыграет на турнире развития УЕФА, который пройдет с 23 по 29 апреля в Волгограде. В соперниках – команды из Сербии, Казахстана и Ганы», – сообщили в РФС.

В феврале 2022 года отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.