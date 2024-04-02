Миранчук с 1+1 в матче против «Наполи» попал в сборную тура Серии А

Теги Милан Удинезе Аталанта серия А Италия Болонья Хараламбос Ликояннис Флориан Товен Алексей Миранчук Федерико Димарко Рубен Лофтус-Чик Джанлука Скамакка Адам Марушич Риккардо Орсолини Рафаэл Леау Алексис Салемакерс Марко Карнезекки Футбол

Алексей Миранчук попал в символическую сборную тура Серии А.

В 30-м туре чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Наполи» (3:0). Российский полузащитник отличился голом и результативной передачей.

Сборная тура Серии А выглядит так:

ВратарьМарко Карнезекки («Аталанта»)

ЗащитникиХараламбос Ликояннис («Болонья»), Федерико Димарко («Интер»), Адам Марушич («Лацио»)

ПолузащитникиАлексей Миранчук («Аталанта»), Рубен Лофтус-Чик («Милан»), Алексис Салемакерс, Риккардо Орсолини (оба – «Болонья»)

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Флориан Товен («Удинезе»).

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красавчик Алексей! Ну дай Бог теперь всегда в основе и с результативными действиями!
+17
0
+17
Лучший игрок Аталанты в 2024 по системе гол+пас. Среди всех игроков Серии А входит в топ-5
+18
-2
+16
Ответ Jurgen Klinsmann
и это будучи запасным игроком.
С начала января самый что ни на есть основной игрок
+10
-1
+9
Леха, так держать!
+6
0
+6
Красавелла. Играет в крутейшей европейской команде! Надеюсь будет только расти и закрепляться
+4
0
+4
Леха в этом сезоне прямо заметно прибавил!
+4
-1
+3
Молодец, Лёха! 💪
Надеюсь, будет чаще радовать нас своими результативными действиями!)
+2
0
+2
Ответ Roman
Лучший игрок Аталанты в 2024 по системе гол+пас. Среди всех игроков Серии А входит в топ-5
и это будучи запасным игроком.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий