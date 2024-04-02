Миранчук с 1+1 в матче против «Наполи» попал в сборную тура Серии А
Алексей Миранчук попал в символическую сборную тура Серии А.
В 30-м туре чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Наполи» (3:0). Российский полузащитник отличился голом и результативной передачей.
Сборная тура Серии А выглядит так:
Вратарь: Марко Карнезекки («Аталанта»)
Защитники: Хараламбос Ликояннис («Болонья»), Федерико Димарко («Интер»), Адам Марушич («Лацио»)
Полузащитники: Алексей Миранчук («Аталанта»), Рубен Лофтус-Чик («Милан»), Алексис Салемакерс, Риккардо Орсолини (оба – «Болонья»)
Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Флориан Товен («Удинезе»).
Надеюсь, будет чаще радовать нас своими результативными действиями!)