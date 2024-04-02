Боули о футболистах «Челси»: «Нужно дать им время превратиться из невероятных игроков с великолепными индивидуальными навыками в команду»

Тодд Боули рассказал, что должно измениться в «Челси».

«Нам просто нужно дать процессу двигаться и дать им [футболистам] время превратиться из невероятных игроков с великолепными индивидуальными навыками в команду.

Хорошая новость в том, что люди очень переживают. И плохая новость в том, что люди очень переживают. Это приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я понимаю это, но мы просто должны продолжать придерживаться выбранного курса», – сказал совладелец « ».