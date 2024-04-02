Боули о футболистах «Челси»: «Нужно дать им время превратиться из невероятных игроков с великолепными индивидуальными навыками в команду»

Теги Челси премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Тодд Боули рассказал, что должно измениться в «Челси».

«Нам просто нужно дать процессу двигаться и дать им [футболистам] время превратиться из невероятных игроков с великолепными индивидуальными навыками в команду.

Хорошая новость в том, что люди очень переживают. И плохая новость в том, что люди очень переживают. Это приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я понимаю это, но мы просто должны продолжать придерживаться выбранного курса», – сказал совладелец «Челси».

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас главное не бухтеть. А теперь самое главное! От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Тодд Боули
+22
-1
+21
"Хорошая новость в том, что у меня есть деньги и я покупаю кого захочу
И плохая новость в том, что у меня есть деньги и я покупаю кого захочу"
+6
-1
+5
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Все в Реале.
+7
-2
+5
Из всех только Палмер может, что-то показать, остальные бесполезный неликвид.
+6
-2
+4
Ответ vremyanezhdet
По 25 чего? Миллионов? Килограммов? Жён? Точно не лет.
По? Это ты решил своего любимого телепузика назвать, или что? Я же четко написал: "до".
+4
0
+4
ключевая ошибка Боули - это разгон всей выстроенной за 20 лет вертикали клуба. понабрали клоунов на замену на все позиции - и вот результат
+3
0
+3
И кто там «невероятный игрок с великолепными индивидуальными навыками»? Мудрик? Лавиа? Кайседо? Бадиашиль? Кукурелья? Фофана? Да, в Челси есть реально талантливые люди типа Энцо или Палмера, но по большей части команда укомплектована каким-то переоцененным шлаком
+3
-1
+2
Ответ coolclou
И кто там «невероятный игрок с великолепными индивидуальными навыками»? Мудрик? Лавиа? Кайседо? Бадиашиль? Кукурелья? Фофана? Да, в Челси есть реально талантливые люди типа Энцо или Палмера, но по большей части команда укомплектована каким-то переоцененным шлаком
ну кайседо неплохо играет в последних матчах , и гюсто тоже. по лавию судить рано , а так да многие переоценены.
+1
0
+1
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
В голове у Боули.
+1
0
+1
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
У Сити, например)
+2
-1
+1
Так уже сезон скоро закончится, а команды как не было, так и нет. Почти всем пацанам до 25. Каждый хочет показать себя. Они буквально НЕ ПОНИМАЮТ что такое играть в команде. И научить их некому. Тренер - тряпка лимонная. А из авторитетных возрастных игроков в раздевалке Силва, у которого чемоданное настроение. И я могу его понять.
+2
-1
+1
Для того, чтобы превратиться из невероятных в чего-то там ещё, надо сначала купить невероятных игроков. А не вот этот весь шлак.
+2
-1
+1
Самый позорный клуб сейчас в мире . Боули сделал все для этого .
+4
-3
+1
Ответ Tun
Проблема в том, что там почти нет невероятных игроков. Ну кроме Мудрика
палмер нкунку
+2
-1
+1
Для этого тренер нужен нормальный)
+1
-1
0
Ответ coolclou
И кто там «невероятный игрок с великолепными индивидуальными навыками»? Мудрик? Лавиа? Кайседо? Бадиашиль? Кукурелья? Фофана? Да, в Челси есть реально талантливые люди типа Энцо или Палмера, но по большей части команда укомплектована каким-то переоцененным шлаком
Плюс еще не сильно не хватает опытных , зрелых ( а не сырых еще) фуболистов. Какими в 2021, когда побеждали в ЛЧ, кроме Сильвы были Аспи, Канте Жоржиньо, Рюдигер.
0
0
0
Ответ Питер Пэн
Плюс еще не сильно не хватает опытных , зрелых ( а не сырых еще) фуболистов. Какими в 2021, когда побеждали в ЛЧ, кроме Сильвы были Аспи, Канте Жоржиньо, Рюдигер.
Сильно не хватает
0
0
0
Ответ Tun
Проблема в том, что там почти нет невероятных игроков. Ну кроме Мудрика
Палмер, Энцо Фернандес, Нкунку
+1
-1
0
Всё можно понять, но плохая новость, что людей, простых и искренних болельщиков уже просто Выбешивает это. При всех объективных трудностях, сопутствующих реконструкции клуба, и спустя два года не видно света в конце Боулиного тоннеля. Но еще лет десять имеется в запасе...
0
0
0
Пожалуй, будет несколько опрометчиво заниматься прогнозами о том, когда именно нынешний «Челси» достигнет коллективного имаго. Хоть бы и потому, что немало весьма в команде сейчас пока ещё просто гусениц, а то и яиц. Прежде всего, наверно, в плане ментального футбольного развития.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
3-4 топа,остальные хлам.
+1
-1
0
С учетом сроков контрактов, Боули особенно рассчитывает на 28-30 годы
+1
-1
0
Проблема в том, что там почти нет невероятных игроков. Ну кроме Мудрика
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий