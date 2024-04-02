Алонсо договорился с «Атлетико» – он уйдет из «Барсы» бесплатно летом. Его отец играл за оба клуба

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Маркос Алонсо Футбол

Маркос Алонсо, вероятно, перейдет из «Барселоны» в «Атлетико».

Летом 33-летний защитник покинет каталонский клуб на правах свободного агента.

Как пишет Cadena SER, воспитанник «Реала» уже согласовал условия контракта с «Атлетико». Все указывает на то, что летом он станет игроком мадридского клуба.

Отметим, что отец футболиста Маркос Алонсо Пенья в ходе игровой карьеры тоже выступал и за «Барселону», и за «Атлетико». 

В этом сезоне Маркос провел 299 минут в 7 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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24 комментария
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Ответ Vlad Zhadejko
Дед тоже вроде
Дед за Реал играл)
+15
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Заголовок что надо )
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Не так много людей, успевших поиграть в футболках сразу трех заклятых соперников Испании..
+12
-2
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Дед тоже вроде
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Конечно принёс не так много пользы , но все равно спасибо за игру и успехов в будущем !
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Ответ & Co1366
В Челси выглядел лучше, чем в Барсе.
Ну так в скорости потерял, возраст. + В схеме с 4 защами он не так крут
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По стопам бати пошел, красава.
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Ответ Aleksey Sandakov
Дед за Реал играл)
Так Маркос сам выпускник академии Реала.)
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Ответ ljolik888
Конечно принёс не так много пользы , но все равно спасибо за игру и успехов в будущем !
бесплатно пришел, поэтому и спрос с него не самый большой
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Ответ Итачи Учиха
Ну так в скорости потерял, возраст. + В схеме с 4 защами он не так крут
Возраст? Зато рост какой! Имеется в высоту, а не в карьере.
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Ответ Konstantin Frolov
Атлетико всё время за Барселоной неликвид подбирает: Вилья, Суарес, Депай, Алонсо
Вилья и Суарес, которые чемпионство Атлетико принесли, прямо особенно неликвид
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Спасибо, Маркос!
Когда нужно было закрывал проблемные позиции, не жаловался на игровую практику и спокойно уходит.
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Только непонятно зачем его вообще в команду брали.
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Великий Алонсо
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Атлеты времени зря не теряют
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В Челси выглядел лучше, чем в Барсе.
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я уже испугался из за заголовка
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