Алонсо договорился с «Атлетико» – он уйдет из «Барсы» бесплатно летом. Его отец играл за оба клуба

Маркос Алонсо, вероятно, перейдет из «Барселоны» в «Атлетико».

Летом 33-летний защитник покинет каталонский клуб на правах свободного агента.

Как пишет Cadena SER, воспитанник «Реала» уже согласовал условия контракта с «Атлетико». Все указывает на то, что летом он станет игроком мадридского клуба.

Отметим, что отец футболиста Маркос Алонсо Пенья в ходе игровой карьеры тоже выступал и за «Барселону», и за « ».

В этом сезоне Маркос провел 299 минут в 7 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.