Быстров о том, что в «Зените» мало россиян: «Надо менять лимит на 6+5. Кого бы Карпин ни взял – раскрывает. А эти работают так: «Ой, у нас с составом проблемы – всего 10 иностранцев»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов Владимир Быстров Константин Зырянов Роман Широков премьер-лига Россия Валерий Карпин Зенит-2 Илья Вахания Это футбол, брат! Футбол

Владимир Быстров призвал изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

– Как вы относитесь к тому, что в составе «Зенита» мало россиян?

– Надо менять лимит, это единственный выход из этой ситуации. Как и было в наше время – шесть русских и пять иностранцев. Это единственный вариант заставить клубы выпускать своих, давать шансы, искать где-то там, под столом, а не на столе.

Вот кто бы взял Зырянова и Широкова, если бы был такой лимит, как сейчас? И это не единичные случаи.

Например, Вахания вообще никому был не нужен. Он играл правого защитника в «Зените-2», там никто ничего не видел.

У Карпина так часто: кого бы ни взял – раскрывает. Потому что он работает с тем, что есть.

А эти работают так: «Ой, у нас с составом проблемы – всего лишь 10 иностранцев».

Нравится ли мне это? Мне бы это нравилось, если бы «Зенит» приезжал в Самару и пятерку ей накидывал спокойно. А когда они приезжают: «Так, что там? Самара? Пойдем походим по полю» – мне это не нравится.

– Пора менять бразильцев?

– Да нет, лимит поменяйте, и все исправится, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».

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41 комментарий
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Подозреваю, Карпин и сам был бы не прочь иностранцев в "Ростсельмаше".
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Ответ Артем Алмазов
Подозреваю, Карпин и сам был бы не прочь иностранцев в "Ростсельмаше".
Прекрасно вытащил игрока из сборной Ирака, прекрасно отправил Шомуродова в Италию, постоянно пополняет состав различными молодыми ребятами.
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+23
А когда они приезжают: «Так, что там? Самара? Пойдем походим по полю» – мне это не нравится".-Можно подумать, паспортисты будут думать не так и не будут ходить по полю, приезжая в глубинку. Так же будут отбывать номер.Ну а что? Футболист заявлен, контракт идет, деньги капают
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Ответ Александр Кузнецов
Идеальный лимит - сколько вырастил, столько иностранцев можешь заявить. Вырастил 5 игроков для заявки, берешь 5 иностранцев. Продуктивная школа, вырастил 10 - заявляешь 10 легов. Тупо пилишь госбюджет, академия как апендицит - фиг тебе, а не легионеры.
Вырастил для РПЛ или для своего клуба?Если для себя то все в неравных условиях.Вырастить игрока для чемпиона и для условных Рубина или НН разные вещи,получается команды в неравных условиях касательно этого пункта рекламента будут. Должны играть сильнейшие,а не ради чего-то ставить в состав молодого игрока.
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+9
Ответ Артем Алмазов
Подозреваю, Карпин и сам был бы не прочь иностранцев в "Ростсельмаше".
Конечно, но работает с теми, кто есть. Игроков за 10-15 млн ему никто никогда не купит в Ростов.
+12
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надо отменить лимит совсем
+17
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Ответ Влад0706
Быстров хоть и не самый авторитетный футбольный «эксперт», но отчасти он прав. Надо давать играть нашим молодым игрокам, раскрывать их. А то так и будут играть в зенит-2. А новые Аршавины и головины как тогда будут появляться? Единственный способ как оказалось ужесточить лимит. Не сразу 6+5 конечно, ну хотя бы 4-7
Аршавины и Головины появляются в конкурентной борьбе за место в составе. Большинство клубов не может себе позволит легионеров высокого уровня. А если парень не способен себя как-то показать относительно дешевого иностранца, то пусть идет и продолжает усердно тренироваться. Аршавины и Головины сами себя сделали, никто их никуда не пропихивал и не ставил в состав за паспорт.
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к кому он постоянно обращается и кого все время призывает к чему-то?
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Ответ Александр Кузнецов
Идеальный лимит - сколько вырастил, столько иностранцев можешь заявить. Вырастил 5 игроков для заявки, берешь 5 иностранцев. Продуктивная школа, вырастил 10 - заявляешь 10 легов. Тупо пилишь госбюджет, академия как апендицит - фиг тебе, а не легионеры.
Идеальный лимит - это отсутствие любого лимита. Каждый выгрызает себе игровое время в условиях жесточайшей конкуренции.
+3
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+3
Паспортисты-лимитчики одобряют идею с ужесточением лимита. Зарплаты x2 у них проиндексируются. А то МРОТ вон повышают-повышают, а у футболистов-паспортистов средняя зарплата как была, так и остаётся миллион евро. Несправедливо же без индексации!
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0
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
А когда они приезжают: «Так, что там? Самара? Пойдем походим по полю» – мне это не нравится".-Можно подумать, паспортисты будут думать не так и не будут ходить по полю, приезжая в глубинку. Так же будут отбывать номер.Ну а что? Футболист заявлен, контракт идет, деньги капают
Столичные будут ещё и ныть,что им куда-то ехать надо,у них две остановки на метро - уже " выезд"( помните репортаж,как Спартак ехал на метро на игру? По всем новостным каналам показали!)
+5
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Ответ Фут.Боль
Конечно, но работает с теми, кто есть. Игроков за 10-15 млн ему никто никогда не купит в Ростов.
Поэтому Ростов и не будет чемпионом несколько сезонов подряд
+1
0
+1
Надо ввести лимит на всяких дурачков, типа быстрова - не более 5 комментариев в год.
+12
-11
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Как говорил Аршавин про Быстрова: "Я на матчи Спартак - Зенит хожу со своим минипигги" ))
+2
-1
+1
А когда то было что в цветах зенита нет места черному ))
+1
0
+1
Идеальный лимит - сколько вырастил, столько иностранцев можешь заявить. Вырастил 5 игроков для заявки, берешь 5 иностранцев. Продуктивная школа, вырастил 10 - заявляешь 10 легов. Тупо пилишь госбюджет, академия как апендицит - фиг тебе, а не легионеры.
+5
-4
+1
Поэтому Зенит пять раз подряд выигрывает чемпионат с легионерами, а Ростов с Карпиным и россиянами которых он раскрыл борются за 8-ку.
+2
-2
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Ответ Ничего Смешного
Прекрасно вытащил игрока из сборной Ирака, прекрасно отправил Шомуродова в Италию, постоянно пополняет состав различными молодыми ребятами.
Ирана
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Ответ AS1209
Чемпион хотя бы два еврокубка взял, чего твоему Спартаку не светит.
Ну что ты будешь делать. Опять провинциальные комплексы. Какая бы тема не обсуждалась - всё одно Спартак мерещится.
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быстрову конечно некогда было образование получать..
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Ответ Оригинальный Ник
Я бы вообще иностранцев запретил, нафиг они нужны сейчас. Тогда не придётся переплачивать за иностранных брусков, паспортистам можно будет снизить зарплату т.к. паспорт больше не будет иметь значения, а все освободившиеся средства можно будет направить на сво
Сарказм?
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Ответ Несусветный Папаша
Сарказм?
Нет. Война стоит дорого, и в нынешних обстоятельствах тратить миллионы евро на ногомяч не оптимально и глупо
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Ответ Otto Kretschmer
Нынешний лимит был согласован всеми клубами и утверждён РФС, и как только Зенит с помощью качественных легионеров взял 5 чемпионатов, вылез Володя Быстров с новыми идеями лимита.
Согласован по принципу или согласен или ФНЛ 😄 админресурс в полный рост
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Ответ AS1209
Поэтому Зенит пять раз подряд выигрывает чемпионат с легионерами, а Ростов с Карпиным и россиянами которых он раскрыл борются за 8-ку.
У Ростова с Карпиным в этом сезоне трансферных приобретений - на сумму меньше 4 млн.
У Зенита - на 46 млн. Больше,чем стоимость всего состава Ростова.
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