Быстров о том, что в «Зените» мало россиян: «Надо менять лимит на 6+5. Кого бы Карпин ни взял – раскрывает. А эти работают так: «Ой, у нас с составом проблемы – всего 10 иностранцев»

Владимир Быстров призвал изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

– Как вы относитесь к тому, что в составе «Зенита» мало россиян?

– Надо менять лимит, это единственный выход из этой ситуации. Как и было в наше время – шесть русских и пять иностранцев. Это единственный вариант заставить клубы выпускать своих, давать шансы, искать где-то там, под столом, а не на столе.

Вот кто бы взял и , если бы был такой лимит, как сейчас? И это не единичные случаи.

Например, вообще никому был не нужен. Он играл правого защитника в «Зените-2», там никто ничего не видел.

У Карпина так часто: кого бы ни взял – раскрывает. Потому что он работает с тем, что есть.

А эти работают так: «Ой, у нас с составом проблемы – всего лишь 10 иностранцев».

Нравится ли мне это? Мне бы это нравилось, если бы «Зенит» приезжал в Самару и пятерку ей накидывал спокойно. А когда они приезжают: «Так, что там? Самара? Пойдем походим по полю» – мне это не нравится.

– Пора менять бразильцев?

– Да нет, лимит поменяйте, и все исправится, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник « ».