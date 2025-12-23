«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Казагранде)

«Васко да Гама» отклонил еще одно предложение «Зенита» по Райану.

«Зенит » сделал новое предложение о трансфере Райана из «Васко да Гама».

По информации журналиста Вене Казагранде, петербургский клуб предложил 31 миллион евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 19-летнего вингера – эту сумму планировалось выплатить в четыре транша. Кроме того, предложение включало в себя бонусы на общую сумму 4 млн евро, которые зависели бы от результатов команды и успехов игрока. Так, в случае чемпионства «Зенит» должен был бы выплатить 500 тысяч евро, а при победе в Кубке России – 250 тысяч.

Бразильцы ответили отказом и запросили 50 миллионов евро. Ожидается, что сине-бело-голубые сделают еще одно встречное предложение.

Ранее сообщалось , что «Васко да Гама» не отпустил игрока за 30 млн евро.

Райан выступает за «Васко» с лета 2023 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 2 ассиста.