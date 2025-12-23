  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Казагранде)
39

«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Казагранде)

«Васко да Гама» отклонил еще одно предложение «Зенита» по Райану.

«Зенит» сделал новое предложение о трансфере Райана из «Васко да Гама». 

По информации журналиста Вене Казагранде, петербургский клуб предложил 31 миллион евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 19-летнего вингера – эту сумму планировалось выплатить в четыре транша. Кроме того, предложение включало в себя бонусы на общую сумму 4 млн евро, которые зависели бы от результатов команды и успехов игрока. Так, в случае чемпионства «Зенит» должен был бы выплатить 500 тысяч евро, а при победе в Кубке России – 250 тысяч. 

Бразильцы ответили отказом и запросили 50 миллионов евро. Ожидается, что сине-бело-голубые сделают еще одно встречное предложение. 

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» не отпустил игрока за 30 млн евро. 

Райан выступает за «Васко» с лета 2023 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 2 ассиста.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50888 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
logoвысшая лига Бразилия
возможные трансферы
logoВаско да Гама
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Холанд опубликовал селфи с Сульшером: «Знание!»
только чтоФото
Кубок Африки. Тунис обыграл Уганду, Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия победила Танзанию
4 минуты назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». 1:0 – Лакруа забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:01Live
Финансовые запросы Гехи слишком высоки для «Барсы». Клуб не контактирует с защитником «Кристал Пэлас» несколько недель
28 минут назад
«МЮ» надеется, что Бруну восстановится к дерби с «Ман Сити». У хавбека повреждение мягких тканей
41 минуту назад
Мартинес о Роналду: «Криштиану остается в сборной Португалии благодаря максимальным требованиям к себе. Его стремление быть лучшим заразительно»
44 минуты назад
«Наполи» и «Пиза» тратят на зарплаты более 80% выручки. Зимой клубы смогут тратить на трансферы не больше, чем заработают на продаже игроков
сегодня, 20:38
Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)
сегодня, 20:23
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» обыграл «Насаф» – 1:0, забил Бензема. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 20:10Видео
Луис де ла Фуэнте: «У Испании пять или шесть лучших вратарей мира. Мы в восторге от Симона, Райи и Ремиро, но никто не говорит про Санчеса, Романа или Гарсию»
сегодня, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Рейндерс о Холанде: «Ему не нужно часто касаться мяча, он ждет подходящего момента – и бац, мяч уже в воротах. Эрлинг – феномен, под давлением он играет даже лучше, чем на тренировках»
6 минут назад
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» в азиатской ЛЧ – вот как саудовцы выиграли
16 минут назадВидеоСпортс"
Маркус Рэшфорд: «Барса» – величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи. Все, чего я хочу – остаться здесь, меня хорошо приняли»
19 минут назад
Экс-защитник «Дармштадта» Хертнер погиб, упав с 70-метровой высоты на глазах у жены – на горнолыжном курорте в Черногории столкнулись два сиденья подъемника
57 минут назад
Дженнаро Гаттузо: «Согласился возглавить сборную Италии без раздумий, миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте. Чувствую себя привилегированным, очень счастливым человеком»
сегодня, 20:56
Перес поздравил болельщиков «Реала» с католическим Рождеством: «Ценности «Мадрида» – труд, уважение, смирение, самопожертвование, солидарность – позволяют нам противостоять любым невзгодам»
сегодня, 20:41
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» – 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ
сегодня, 20:20Видео
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино забил 4 гола «Шабабу Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема одолел «Насаф»
сегодня, 20:14
Маккенни о Спаллетти: «Он говорит, что лучше отдавать голевые передачи, а не забивать – тогда ты улыбаешься два раза, а не один. Лучано считает, что нужно идти на жертвы ради команды»
сегодня, 19:49
«Милан» сможет выкупить Фюллькруга у «Вест Хэма» за 5 млн евро летом. Форвард прошел медосмотр в итальянском клубе
сегодня, 19:23