Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)

Вадим Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо».

По информации «Чемпионата», стороны согласовывают последние детали контракта.

В данный момент 49-летний специалист возглавляет «Черноморец ». Его контракт с новороссийским клубом рассчитан до конца этого сезона.

«Динамо» Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 15 очков после 18 туров.