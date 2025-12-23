23

Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)

Вадим Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо».

Вадим Евсеев станет главным тренером махачкалинского «Динамо». 

По информации «Чемпионата», стороны согласовывают последние детали контракта. 

В данный момент 49-летний специалист возглавляет «Черноморец». Его контракт с новороссийским клубом рассчитан до конца этого сезона. 

«Динамо» Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков после 18 туров. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...51095 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Махачкала
logoВадим Евсеев
logoпремьер-лига Россия
logoЧерноморец Новороссийск
logoПервая лига
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тринкау о «Барсе»: «Переход из «Браги» – гигантский шаг, я был не готов. Я многому научился у Месси, у меня также есть возможность играть с Роналду в сборной. У обоих можно многое почерпнуть»
37 минут назад
«Арсенал» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка лиги
сегодня, 22:23
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» по пенальти прошел «Кристал Пэлас»
сегодня, 22:21
«Арсенал» по пенальти победил «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги. Лакруа забил в свои ворота и не реализовал 11-метровый в серии
сегодня, 22:21
Холанд опубликовал селфи с Сульшером: «Знание!»
сегодня, 22:02Фото
Кубок Африки. Тунис обыграл Уганду, Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия победила Танзанию
сегодня, 21:58
Маркус Рэшфорд: «Барса» – величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи. Все, чего я хочу – остаться здесь, меня хорошо приняли»
сегодня, 21:43
Финансовые запросы Гехи слишком высоки для «Барсы». Клуб не контактирует с защитником «Кристал Пэлас» несколько недель
сегодня, 21:34
«МЮ» надеется, что Бруну восстановится к дерби с «Ман Сити». У хавбека повреждение мягких тканей
сегодня, 21:21
Мартинес о Роналду: «Криштиану остается в сборной Португалии благодаря максимальным требованиям к себе. Его стремление быть лучшим заразительно»
сегодня, 21:18
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о победе над «Кристал Пэлас» в Кубке лиги: «Арсенал» создал много моментов и должен был забивать больше»
27 минут назад
Футре вспомнил, как его девушка рассказывала тренеру «Порту» «обо всем, что он делал»: «Когда я приходил на тренировку, тренер все знал. Как такое может быть?»
37 минут назад
Рэшфорд о предоставлении питания школьникам: «Пандемия была очень трудным временем, и я хотел, чтобы у их семей стало на одну проблему меньше. Чувствую, что могу и должен помогать»
53 минуты назад
«Рома» представила технико-экономическое обоснование для нового стадиона: «Клуб намерен обеспечить Рим современной ареной, которая станет предметом гордости для города и его жителей»
56 минут назад
Педри предпочел новый формат ЛЧ прошлому: «На первом этапе стало больше матчей между отличными командами»
сегодня, 22:16
Рейндерс о Холанде: «Ему не нужно часто касаться мяча, он ждет подходящего момента – и бац, мяч уже в воротах. Эрлинг – феномен, под давлением он играет даже лучше, чем на тренировках»
сегодня, 21:56
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» в азиатской ЛЧ – вот как саудовцы выиграли
сегодня, 21:46ВидеоСпортс"
Экс-защитник «Дармштадта» Хертнер погиб, упав с 70-метровой высоты на глазах у жены – на горнолыжном курорте в Черногории столкнулись два сиденья подъемника
сегодня, 21:05
Дженнаро Гаттузо: «Согласился возглавить сборную Италии без раздумий, миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте. Чувствую себя привилегированным, очень счастливым человеком»
сегодня, 20:56
Перес поздравил болельщиков «Реала» с католическим Рождеством: «Ценности «Мадрида» – труд, уважение, смирение, самопожертвование, солидарность – позволяют нам противостоять любым невзгодам»
сегодня, 20:41