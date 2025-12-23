Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)
Вадим Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо».
Вадим Евсеев станет главным тренером махачкалинского «Динамо».
По информации «Чемпионата», стороны согласовывают последние детали контракта.
В данный момент 49-летний специалист возглавляет «Черноморец». Его контракт с новороссийским клубом рассчитан до конца этого сезона.
«Динамо» Махачкала занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков после 18 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
