Кафанов – главный кандидат на пост тренера «Рубина». Договориться с Артигой не получилось (Иван Карпов)

«Рубин» может назначить главным тренером Виталия Кафанова.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов может возглавить «Рубин».

По информации инсайдера Ивана Карпова, несколько дней назад Кафанов приезжал в Казань на собеседование – на данный момент 65-летний специалист считается основном претендентом на пост главного тренера команды.

Отмечается, что «Рубин» не смог договориться с Франком Артигой из-за его обязательств по контракту с нынешним клубом – ангольским «Петру Атлетику».

По итогам осенней части сезона «Рубин » занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 23 очка за 18 туров. Сообщалось , что казанцы решили уволить Рашида Рахимова.