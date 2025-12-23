  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журавель о Карседо в «Спартаке»: «Он плохо реагирует на любое давление. Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Хуан не протянет и двух прессух»
46

Журавель о Карседо в «Спартаке»: «Он плохо реагирует на любое давление. Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Хуан не протянет и двух прессух»

Тимур Журавель: Карседо не протянет и двух прессух в «Спартаке».

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на слухи о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака». 

Сообщалось, что испанский специалист является главным кандидатом на эту должность. В данный момент он возглавляет «Пафос». 

«Если этот инсайд – правда, то у «Спартака» в очередной раз очень плохо с тем, что в английском называется research (исследование, изучение – Спортс’’). Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо – крутой тактический спец, но при этом человек, который плохо реагирует на любое давление.

Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат умного тактика, но неумелого управленца.

Что-то в спартаковском поиске постоянно не так», – написал Журавель. 

Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50877 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Кипр
logoПафос
logoХуан Карлос Карседо
logoТимур Журавель
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Финансовые запросы Гехи слишком высоки для «Барсы». Клуб не контактирует с защитником «Кристал Пэлас» несколько недель
24 минуты назад
«МЮ» надеется, что Бруну восстановится к дерби с «Ман Сити». У хавбека повреждение мягких тканей
37 минут назад
Мартинес о Роналду: «Криштиану остается в сборной Португалии благодаря максимальным требованиям к себе. Его стремление быть лучшим заразительно»
40 минут назад
«Наполи» и «Пиза» тратят на зарплаты более 80% выручки. Зимой клубы смогут тратить на трансферы не больше, чем заработают на продаже игроков
сегодня, 20:38
Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)
сегодня, 20:23
«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Казагранде)
сегодня, 20:14
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» обыграл «Насаф» – 1:0, забил Бензема. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 20:10Видео
Кубок Африки. Тунис против Уганды, Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия победила Танзанию
сегодня, 20:06Live
Луис де ла Фуэнте: «У Испании пять или шесть лучших вратарей мира. Мы в восторге от Симона, Райи и Ремиро, но никто не говорит про Санчеса, Романа или Гарсию»
сегодня, 20:01
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». 1:0 – Лакруа забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Рейндерс о Холанде: «Ему не нужно часто касаться мяча, он ждет подходящего момента – и бац, мяч уже в воротах. Эрлинг – феномен, под давлением он играет даже лучше, чем на тренировках»
2 минуты назад
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» в азиатской ЛЧ – вот как саудовцы выиграли
12 минут назадВидеоСпортс"
Маркус Рэшфорд: «Барса» – величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи. Все, чего я хочу – остаться здесь, меня хорошо приняли»
15 минут назад
Экс-защитник «Дармштадта» Хертнер погиб, упав с 70-метровой высоты на глазах у жены – на горнолыжном курорте в Черногории столкнулись два сиденья подъемника
53 минуты назад
Дженнаро Гаттузо: «Согласился возглавить сборную Италии без раздумий, миллионы людей хотели бы оказаться на моем месте. Чувствую себя привилегированным, очень счастливым человеком»
сегодня, 20:56
Перес поздравил болельщиков «Реала» с католическим Рождеством: «Ценности «Мадрида» – труд, уважение, смирение, самопожертвование, солидарность – позволяют нам противостоять любым невзгодам»
сегодня, 20:41
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» – 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ
сегодня, 20:20Видео
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино забил 4 гола «Шабабу Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема одолел «Насаф»
сегодня, 20:14
Маккенни о Спаллетти: «Он говорит, что лучше отдавать голевые передачи, а не забивать – тогда ты улыбаешься два раза, а не один. Лучано считает, что нужно идти на жертвы ради команды»
сегодня, 19:49
«Милан» сможет выкупить Фюллькруга у «Вест Хэма» за 5 млн евро летом. Форвард прошел медосмотр в итальянском клубе
сегодня, 19:23