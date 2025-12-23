Журавель о Карседо в «Спартаке»: «Он плохо реагирует на любое давление. Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Хуан не протянет и двух прессух»

Тимур Журавель: Карседо не протянет и двух прессух в «Спартаке».

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на слухи о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».

Сообщалось , что испанский специалист является главным кандидатом на эту должность. В данный момент он возглавляет «Пафос».

«Если этот инсайд – правда, то у «Спартака» в очередной раз очень плохо с тем, что в английском называется research (исследование, изучение – Спортс’’). Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо – крутой тактический спец, но при этом человек, который плохо реагирует на любое давление.

Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат умного тактика, но неумелого управленца.

Что-то в спартаковском поиске постоянно не так», – написал Журавель.

Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери