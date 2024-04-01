Тренер «Оренбурга» Деограсия про 0:0 с «Факелом»: «Результат справедлив. Если не получается выиграть, важно набирать очки» 

Теги премьер-лига Россия Факел Оренбург Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия оценил ничью с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Хотел бы поздравить «Факел», у команды огромная поддержка болельщиков. Первый тайм был за нами, во втором игра была равная, так что результат справедлив. Нужно понимать, что «Факел» проделывает хорошую работу, поэтому выигрывать непросто. 

Самое главное — это победы. Если не получается выиграть, то важно набирать очки. У нас впереди 9 матчей, поэтому каждый из них важен», — сказал главный тренер «Оренбурга».

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