Тренер «Оренбурга» Деограсия про 0:0 с «Факелом»: «Результат справедлив. Если не получается выиграть, важно набирать очки» 

Давид Деограсия оценил ничью с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Хотел бы поздравить « », у команды огромная поддержка болельщиков. Первый тайм был за нами, во втором игра была равная, так что результат справедлив. Нужно понимать, что «Факел» проделывает хорошую работу, поэтому выигрывать непросто.

Самое главное — это победы. Если не получается выиграть, то важно набирать очки. У нас впереди 9 матчей, поэтому каждый из них важен», — сказал главный тренер « ».