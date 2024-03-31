Райс перед «Сити»: «Арсенал» ничуть не хуже. Готовы быть андердогом и доказать всем, что можем быть командой, которой хотим»

Деклан Райс высказался о предстоящем матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 64 очка за 28 игр. Столько же баллов у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» отстает от них на одно очко.

«Пусть они сыграют против нас. Готов отправиться туда в статусе андердога и доказать всем, что мы можем быть командой, которой действительно хотим. Я бы предпочел, чтобы о нас что-то болтали, говорили, что мы такие-то и такие-то, и чтобы потом приезжали туда и шокировали, показывая всем, насколько хороши.

Это футбольный матч. Мы ничуть не хуже « ». Мы – «Арсенал», они – «Сити». У нас есть невероятные игроки, у них – тоже. Нас ждет нереальная игра», – сказал Райс.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки