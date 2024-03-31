Райс перед «Сити»: «Арсенал» ничуть не хуже. Готовы быть андердогом и доказать всем, что можем быть командой, которой хотим»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Деклан Райс высказался о предстоящем матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 64 очка за 28 игр. Столько же баллов у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» отстает от них на одно очко.

«Пусть они сыграют против нас. Готов отправиться туда в статусе андердога и доказать всем, что мы можем быть командой, которой действительно хотим. Я бы предпочел, чтобы о нас что-то болтали, говорили, что мы такие-то и такие-то, и чтобы потом приезжали туда и шокировали, показывая всем, насколько хороши.

Это футбольный матч. Мы ничуть не хуже «Ман Сити». Мы – «Арсенал», они – «Сити». У нас есть невероятные игроки, у них – тоже. Нас ждет нереальная игра», – сказал Райс.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки

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21 комментарий
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Новость про Арсенал и Сити, ну скаузеры и здесь свои носы суют) Ни одной победы над топ-4 и все равно думают, что им чемпик гарантирован)
+31
-7
+24
Красава Дек!!!
Всё правильно!!!
Верим 😊
+14
-1
+13
Ответ Зизуха
если сегодня Ливер выйдет на первое место, то уже его не отдаст
Вот ты смешной. Готов поспорить, что когда в кубке МЮ Ливерпулю выпал, ты про квадрупл также говорил) А между прочим, Ливеру еще на Траффорд ехать)
Да и выезд к Вилле не подарок)
+15
-2
+13
Кто колбасню сюда пригласил?
+10
-3
+7
Ответ Дед Базай
Думаю на этот раз Клопп не ошибётся, и Ливерпуль заберёт 3 очка
А если статистику посмотреть, то и с Брайтоном Ливерпулю даже дома туго придется)
+2
0
+2
Ответ Дед Базай
Думаю на этот раз Клопп не ошибётся, и Ливерпуль заберёт 3 очка
Дело не в ошибке Клоппа. Дело в настрое игроков МЮ. Клопп все делал как обычно
+1
0
+1
Ответ Дед Базай
Дело в том что Клопп в ненужном матче Лиги Европы выпустил основной состав, перед матчем с мю, и усталость в матче с мю сказалось на игроках Ливерпуля
Не ожидал другого объяснения, ведь оно всегда в арсенале у любого болелы Ливерпуля рядом с рукой Эдегора и ногой Доку) Тяжело, видимо, признать, что Ливеру даже такой МЮ не под силу
+2
-1
+1
Ответ Den-is
Новость про Арсенал и Сити, ну скаузеры и здесь свои носы суют) Ни одной победы над топ-4 и все равно думают, что им чемпик гарантирован)
а у кого выиграл сити?)
+4
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+1
лишь бы не перегорели, а, так - игра должна быть равной...
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Райс забыл, что на стороне голубого мешка еще и судьи, которые уже с Ливерпулем подарили им ничью, оставив в гонке.. так же отнимали 3 очка у Ливера против Тоттенхема.. щас бы уже без шансов для всех было, если бы их не тянули
+1
-1
0
Ответ Den-is
Вот ты смешной. Готов поспорить, что когда в кубке МЮ Ливерпулю выпал, ты про квадрупл также говорил) А между прочим, Ливеру еще на Траффорд ехать) Да и выезд к Вилле не подарок)
Думаю на этот раз Клопп не ошибётся, и Ливерпуль заберёт 3 очка
+1
-1
0
Ответ Den-is
Вот ты смешной. Готов поспорить, что когда в кубке МЮ Ливерпулю выпал, ты про квадрупл также говорил) А между прочим, Ливеру еще на Траффорд ехать) Да и выезд к Вилле не подарок)
ты проиграл в споре, я про квадрупл не говорил )
0
0
0
Ответ Den-is
Не ожидал другого объяснения, ведь оно всегда в арсенале у любого болелы Ливерпуля рядом с рукой Эдегора и ногой Доку) Тяжело, видимо, признать, что Ливеру даже такой МЮ не под силу
За это надо наказать Эвертон, за 115 нарушений)
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Ответ gPk
Фанатам Арсенала только верить и остается...
А фанатам барсы верить в то что деревяхи ямаль и кубарси смогут достичь уровня месси и пике
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Ответ Hi Hi
А фанатам барсы верить в то что деревяхи ямаль и кубарси смогут достичь уровня месси и пике
Тут хоть есть люди которые могут быть примером для молодых игроков..Это тебе не знаменитая академия лолрсенала с великими смитровами и нкетиями:D
Жаль ,что этим колхозниками даже смотреть не на кого..Ибо академия Арсенала - это тотальное позорище)))
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