«Локомотив» заключил партнерское соглашение с брендом автомобилей SWM Motors. Их собирают в Калининграде

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес Гильерме Рифат Жемалетдинов Футбол

«Локомотив» заключил партнерское соглашение с автомобильным брендом SWM Motors.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, в рамках сотрудничества логотип компании будет размещен на форме «Локомотива» и рекламных носителях «РЖД Арены».

Соглашение было подписано 21 марта на презентации SWM Motors, посвященной официальному старту продаж автомобилей на российском рынке. В мероприятии приняли участие Гильерме и Рифат Жемалетдинов, а в качестве почетных гостей присутствовали представители посольства Китая в России.

Бренд SWM был основан в 1971 году в Милане. Материнская компания находится в Китае, а сборка автомобилей осуществляется в Калининграде.

Фото: fclm.ru

22 комментария
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Первый раз слышу, что за итальяно-китайская фирма, которая собирается в Калининграде 😂
+48
-2
+46
А движок будет от локомотива☺️
+31
0
+31
Спереди Гольф написано
+23
-2
+21
Какая красивая история бренда. Только вот организован он в 2016 году, а в Милане находится дизайн-центр. Возможно в качестве дизайн-центра вообще используется пустующая комнатушка. Юридически все чисто, и антураж есть.
+10
0
+10
Ответ Павел Гребнев
Какая красивая история бренда. Только вот организован он в 2016 году, а в Милане находится дизайн-центр. Возможно в качестве дизайн-центра вообще используется пустующая комнатушка. Юридически все чисто, и антураж есть.
Копнул чуть глубже. Все же действительно бренд SWM был организован в 1971 году в Милане, только вот занимался он производством мотоциклов, а в 2016 году был выкуплен китайцами. Ну и тут скорее всего чисто маркетинговая история.
+5
0
+5
Ответ Я все движу
Название похоже на BMW.
По качеству тоже что-то вроде Abibasa.
+8
-3
+5
Ответ Ruslan-Spartakforever
Первый раз слышу, что за итальяно-китайская фирма, которая собирается в Калининграде 😂
как adibas, так и тут извратили FIAT ;)
+4
0
+4
Ответ junior_hockeyRU
G01F, модель такая)
Ну собственно, как и упомянули выше “adibas”
+4
0
+4
цену бы озвучили..это обычно сразу называется...или она неприлично мала
+2
0
+2
Ответ alexsem69
А движок будет от локомотива☺️
😊👍
+3
-2
+1
Ответ banchik1
По качеству тоже что-то вроде Abibasa.
Ага, все смеялись когда-то над корейцами, которые начинали точно также, как когда-то китайцы. Потом корейцы стали стандартном хорошего качества. Сейчас точно такой цикл уже прошёл Китай, электроника которого стала таким же стандартом, я не представляю зачем сейчас покупать эппл или самсунг, когда есть аналогичные по уровню, но несколько более дешевые китайцы. В авто-индустрии у них тоже всё идёт в плюс, в электромобильн1ом сегмент они уже как пару лет назад всех опередили, и немцев, и японцев и амеров. В европе не знаю че с такой конкуренцией делать, когда у них и дешевле и лучше. Тоже самое и с солнечными панелями, немецкие производители просто не вытягивают это ни по цене, ни по качеству.

Ну а вы дальше прикольчики с дивана пишите, местные либшизоиды вас поддержут)
+4
-3
+1
Ответ damondiamond
Спереди Гольф написано
G01F, модель такая)
+1
-1
0
Чего , ять?!
(Тут должен быть мем с брюнеткой)
0
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Вот такие контракты я понимаю. С брендами направленными на потребителя, а не 100500 дочерней компанией РЖД, ГазПрома и так далее.
Я знаю почему в числе спонсоров одни и те же яйца, только в профиль. Не пойму только почему ещё в 00-е таких соглашений не было или практически не было???
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0
Ответ Я все движу
Название похоже на BMW.
Жаль, что не на Москвич
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Ответ matwey.suhov
цену бы озвучили..это обычно сразу называется...или она неприлично мала
базовые кроссоверы от 2.2 млн
0
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А футболисты только рекламировать будут или ездить тоже? Вот покатаются годик, тогда и нам можно будет о покупке данных автомобилей подумать )))))
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0
Ответ Mishkaus
А футболисты только рекламировать будут или ездить тоже? Вот покатаются годик, тогда и нам можно будет о покупке данных автомобилей подумать )))))
в ЦСКА легионеры просили им даже Лады выдать от спонсора нахаляву. Здесь машины явно поинтереснее
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