«Локомотив» заключил партнерское соглашение с брендом автомобилей SWM Motors. Их собирают в Калининграде

«Локомотив» заключил партнерское соглашение с автомобильным брендом SWM Motors.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, в рамках сотрудничества логотип компании будет размещен на форме « » и рекламных носителях «РЖД Арены».

Соглашение было подписано 21 марта на презентации SWM Motors, посвященной официальному старту продаж автомобилей на российском рынке. В мероприятии приняли участие и , а в качестве почетных гостей присутствовали представители посольства Китая в России.

Бренд SWM был основан в 1971 году в Милане. Материнская компания находится в Китае, а сборка автомобилей осуществляется в Калининграде.

Фото: fclm.ru