«Локомотив» заключил партнерское соглашение с брендом автомобилей SWM Motors. Их собирают в Калининграде
«Локомотив» заключил партнерское соглашение с автомобильным брендом SWM Motors.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, в рамках сотрудничества логотип компании будет размещен на форме «Локомотива» и рекламных носителях «РЖД Арены».
Соглашение было подписано 21 марта на презентации SWM Motors, посвященной официальному старту продаж автомобилей на российском рынке. В мероприятии приняли участие Гильерме и Рифат Жемалетдинов, а в качестве почетных гостей присутствовали представители посольства Китая в России.
Бренд SWM был основан в 1971 году в Милане. Материнская компания находится в Китае, а сборка автомобилей осуществляется в Калининграде.
Фото: fclm.ru
Ну а вы дальше прикольчики с дивана пишите, местные либшизоиды вас поддержут)
(Тут должен быть мем с брюнеткой)
Я знаю почему в числе спонсоров одни и те же яйца, только в профиль. Не пойму только почему ещё в 00-е таких соглашений не было или практически не было???