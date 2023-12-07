Григорян может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги

Александр Григорян может стать главным тренером «Текстильщика».

Клуб из Иваново контактирует с 57-летним специалистом, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Последним местом работы была «Кубань», откуда он был уволен в сентябре.

« » под руководством не выполнил задачу по итогам осенней части сезона – не вышел в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.

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