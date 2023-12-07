Григорян может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги
Александр Григорян может стать главным тренером «Текстильщика».
Клуб из Иваново контактирует с 57-летним специалистом, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Последним местом работы Григоряна была «Кубань», откуда он был уволен в сентябре.
«Текстильщик» под руководством Игоря Колыванова не выполнил задачу по итогам осенней части сезона – не вышел в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!