Григорян может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги

Теги Игорь Колыванов Текстильщик отставки Александр Григорян Вторая лига А Футбол

Александр Григорян может стать главным тренером «Текстильщика».

Клуб из Иваново контактирует с 57-летним специалистом, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Последним местом работы Григоряна была «Кубань», откуда он был уволен в сентябре.

«Текстильщик» под руководством Игоря Колыванова не выполнил задачу по итогам осенней части сезона – не вышел в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.

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5 комментариев
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Этот тоже не выведет. Очень любит мелькать на разных ТВ каналах.
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Григорян может возглавить Текстильщики, а также Кузьминки и Выхино одновременно
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Растет, как тренер
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Посмотрел историю его тренерства. Блин, кого он только не тренеровал! И женские клубы, и мужские. Прям всё умеет! Удивлён что он только футбольные клубы тренеровал. Мог бы думаю и гандбольный попробовать к примеру потренировать. При чем почти везде не задерживался больше чем на год.
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А что вы хотели? Мостовой же отказался
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