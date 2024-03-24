Товарищеский матч. Италия играет с Эквадором

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Сборная Италии играет в США с Эквадором в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Эквадор – Италия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
24 марта, 23.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – Пеллегрини.
ЭквадорБуррай, Пресиадо, Пачо, Инкапиэ, Торрес, Эступиньян, Франко, Кайседо, Минда (Паес, 65), Плата, Сармиенто.
ИталияВикарио, Белланова (Ди Лоренцо, 46), Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко, Жоржиньо (Локателли, 67), Барелла, Пеллегрини (Фраттези, 67), Дзаньоло, Распадори.
Предупреждения:
Жоржиньо (38), Дзаньоло (66), Манчини (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

7 комментариев
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Пеллегрини в шикарной форме, и гол отличный забил.
Эквадор будто забыл, что товарняк играет, очень грубо играют, могут и доиграться до удаления
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до предела скучная Италия
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Ответ Антон Фалафель
Там Сан Марино с Сент Китсом и Невисом рубится!
Сантехники против пожарников
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Ответ Антон Фалафель
Там Сан Марино с Сент Китсом и Невисом рубится!
Я за Сан-Марино с 1996 года. Какие вопросы?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Я за Сан-Марино с 1996 года. Какие вопросы?
А ты знаешь, какое именно место у них в рейтинге ФИФА?
Вот и я не знаю какое именно, только помню, что последнее.
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