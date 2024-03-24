Товарищеский матч. Италия играет с Эквадором
Сборная Италии играет в США с Эквадором в товарищеском матче.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 24 марта, 23.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
- Гол:
- 0:1 – 3 Пеллегрини.
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Эквадор –
Буррай, Пресиадо, Пачо, Инкапиэ, Торрес, Эступиньян, Франко, Кайседо, Минда (Паес, 65), Плата, Сармиенто.
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Италия –
Викарио, Белланова (Ди Лоренцо, 46), Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко, Жоржиньо (Локателли, 67), Барелла, Пеллегрини (Фраттези, 67), Дзаньоло, Распадори.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Эквадор будто забыл, что товарняк играет, очень грубо играют, могут и доиграться до удаления
Вот и я не знаю какое именно, только помню, что последнее.