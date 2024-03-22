Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, дважды набравший 120+ очков за сезон. Могильный и Федоров сделали это по 1 разу

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров – 1-й россиянин, дважды набравший 120+ очков за сезон НХЛ.

Сегодня форвард «Тампы» сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:1). 

В активе Кучерова стало 122 (41+81) очка в 68 играх при полезности «+6».

Он достиг отметки 120 очков за сезон во 2-й раз за карьеру. Впервые – в сезоне-2018/19 (128 баллов в 82 играх, 41+87, российский рекорд). 

Кучеров – первый россиянин в истории лиги с двумя такими сезонами. Ранее 120+ очков набирали еще только Александр Могильный (1 раз, 127 в 77 играх, 76+51, 1992/93) и Сергей Федоров (1 раз, 120 в 82 играх, 56+64, 1993/94). 

Среди действующих игроков лиги 2 таких сезона в активе имеет только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (2021/22 – 123 в 80, 2022/23 – 153 в 82). В текущем сезоне на его счету 112 баллов в 65 играх. 

Кучеров набрал 0+4 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 122 очка против 117 у Маккиннона и 112 у Макдэвида

33 комментария
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И этот человек был не нужен ЦСКА...
+74
-3
+71
Ответ Кирилл Дубасов
И этот человек был не нужен ЦСКА...
Хорошо что…
+51
0
+51
Куч - могуч!
+48
0
+48
Заход на величие)
+33
0
+33
Может, успеет такими темпами рекорд Макдэвида побить (нужно 32 в 13 матчах)? Хотя это что-то совсем космос... А вдруг?
+26
0
+26
Ответ sacramentobk
Куч - могуч!
Как в темном царстве света луч!
+24
0
+24
Место в Зале Славы он себе обеспечил
+11
0
+11
Ответ Кирилл Дубасов
И этот человек был не нужен ЦСКА...
Кони кучеров не любят))
+11
-1
+10
Величие
+10
0
+10
Ответ Товарищ Бразаускас
Может, успеет такими темпами рекорд Макдэвида побить (нужно 32 в 13 матчах)? Хотя это что-то совсем космос... А вдруг?
Нужно бить Рекорд Ягра для крайних нападающих.
+9
0
+9
Ответ Vasilka7777
Заход на величие)
Он уже великий. 2 кубка, 2 финала, 1 регулярный чемп - везде у него решающий вклад в эти победы. Несколько сезонов по 100 очков. Если это не великий, то я не знаю) много ли игроков в истории с такими титулами)
+9
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+9
Живая легенда!
+7
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+7
Просто браво!
+6
0
+6
Не знаю, как закончится гонка бомбардиров, но по влиянию на игру своей команды, Куч должен забирать Харт
+5
0
+5
В 50% заброшенных шайб своей команды поучаствовал. Ну что за зверь...
+3
0
+3
Настоящий феномен,идуший ещё на уникальное достижение-100 передач за сезон. Как же жаль и фантастически несправедливо,что в таком прайме он ничего не выиграет со сборной,очень печально...
+3
0
+3
Ответ Товарищ Бразаускас
Может, успеет такими темпами рекорд Макдэвида побить (нужно 32 в 13 матчах)? Хотя это что-то совсем космос... А вдруг?
Если будет набирать, по 15 очей вкаждых четырех играх - чому нет ? Собственно с Нового года итак идет по графику два очка за игру.
+3
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+3
Кучеров - великий игрок!
+2
0
+2
Могильный это сделал с 77 годами, с ума сойти
+3
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+2
Никита пошел в отрыв!
+2
0
+2
150 выбьет!
+3
-1
+2
Лучший!
+1
0
+1
Ответ edik-burimov2@mail.ru
Могильный это сделал с 77 годами, с ума сойти
Не говори.
72 - солидный возраст...
+1
0
+1
Никита, очень разносторонний игрок и если здоровье в порядке, то он делает ВЕЩИ!👏🔥
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Вот это пиканул Могильный 30 лет назад, забросив 76 шайб, вряд ли кто из наших хоккеистов еще забьет столько за сезон.
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Лучший хоккеист НХЛ из России за последние лет 5,как минимум!
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Никита красавец! 💪😎
Без особой шумихи вокруг себя просто пишет историю.
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Могильный еще и 76 шайб наколотил. Космос
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Топ-игрок современности! ОИ без наших хоккеистов - профанация и НХЛ об этом прекрасно знает...
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С учетом того, как он накатывает станет первым русским со 130 и 140 очками
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