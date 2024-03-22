Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, дважды набравший 120+ очков за сезон. Могильный и Федоров сделали это по 1 разу

Никита Кучеров – 1-й россиянин, дважды набравший 120+ очков за сезон НХЛ.

Сегодня форвард « » сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (4:1).

В активе стало 122 (41+81) очка в 68 играх при полезности «+6».

Он достиг отметки 120 очков за сезон во 2-й раз за карьеру. Впервые – в сезоне-2018/19 (128 баллов в 82 играх, 41+87, российский рекорд).

Кучеров – первый россиянин в истории лиги с двумя такими сезонами. Ранее 120+ очков набирали еще только (1 раз, 127 в 77 играх, 76+51, 1992/93) и (1 раз, 120 в 82 играх, 56+64, 1993/94).

Среди действующих игроков лиги 2 таких сезона в активе имеет только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (2021/22 – 123 в 80, 2022/23 – 153 в 82). В текущем сезоне на его счету 112 баллов в 65 играх.

Кучеров набрал 0+4 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 122 очка против 117 у Маккиннона и 112 у Макдэвида