Спорткомплекс «Белгород-Арена» получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Теги происшествия стадион Белогорье Волейбол

Спорткомплекс «Белгород-Арена» пострадал от обстрела со стороны ВСУ.

Директор учреждения Юрий Черников рассказал, что повреждения получили кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление здания.

«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование... тоже много повреждений.

Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке... Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло», – сказал Черников.

Он отметил, что все будет отремонтировано.

«Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться», – добавил Черников.

«Белгород-Арена» – домашний стадион волейбольного клуба «Белогорье», который в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Туле.

43 комментария
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Ответ beltravel71
Лицемерный ,демократический мир будет твердить о правильности действий в 8 утра..и да,отстраняйте дальше идиоты
Ну, как бы, зачем было начинать делать все то же самое в 2022? То есть нас можно, а им нельзя? Интересная логика, однако
+27
-10
+17
Все ожидаемо, но 86%.
+21
-5
+16
Получается, что в эту игру можно играть вдвоём?
+28
-13
+15
Я больше за Щебекино беспокоюсь, за мои любимые бюджетные макарончики
+12
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+9
Ребят я так понимаю, что здесь больше радости от ударов по территории России объясните чем вы руководствуетесь тогда ?
+13
-7
+6
Вы прикиньте гениальность национального лидера? Кто бы мог продумать такой план, с такой глубиной проработки, чтобы с пунктом «по Белгород-Арене прилетает» на третьем году трехдневной специальной операции», и пожалуйста, все выполнено в строжайшем соответствии!!! Выкусите, либералы недоделанные!
+10
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+4
Ответ Александр Романов
Там наверное склад с боеприпасами) Интересно в ООН что нибудь скажут про обстрелы мирного города , или это только в одну сторону действует?
А он что-то говорил по Харькову?
+7
-3
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
тем что верхушка спортса когда-то была максимально либеральной (дюдь) , и сейчас остается либеральной
С чего вдруг либералы радуются обстрелам российских городов? Хватит такие мерзкие ярлыки вешать
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+2
Ответ Dizzod
Ещё есть такой населенный пункт Козино. Точнее был.
Козинка,а не Козино..Там таких пунктов в приграничье ..
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Ответ Александр Романов
Если не ошибаюсь то у нашего правительства вообще нет яиц , что бы фронт отодвинуть от мирного города
Как вариант, нащупай свои, отправься на эс ве о, и покажи как надо фронт двигать)
+3
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Комментарий скрыт
Т.е арена для кидания мячиков, важнее чем завод продуктов питания?
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+2
Ответ Паскаль Шимбонда
Ну, как бы, зачем было начинать делать все то же самое в 2022? То есть нас можно, а им нельзя? Интересная логика, однако
Все понятно по плюсам
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Ответ beltravel71
Какая логика ,РСЗО по городу в час пик?Делаете все правильно ж
баллистические ракеты по городу ночью это логичнее и правильнее, да...
🤯
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как же юродивые черти повыползали сразу) упражняются в ёрничаниях)
+3
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Ответ Александр Романов
Ребят я так понимаю, что здесь больше радости от ударов по территории России объясните чем вы руководствуетесь тогда ?
Враги пробрались на скрепный сайт.
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-2
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Ответ naPmu3aH
жена Тетюхина постит слезливые сторис в запрещённый инстаграм о том как муж на крыше собирает осколки и о том как её "пугает безразличие". А ещё как в Мариуполь ездила к сестре-инвалиду...
И что из этого?
+3
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Ответ beltravel71
Я не говорю,что правильнее.К чему столько радости в этой теме ?
не вижу радости.. вижу понимание происходящего ("про обе стороны") и офигевание от "проснувшихся" на третьем году бомбардировок мирных, в том числе спортивных, объектов... Стадион в Чернигове, например, разбомбили ещё 11 марта 2022 года. Где вы были все, сейчас воющие о Белгород-Арене?
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Ответ naPmu3aH
баллистические ракеты по городу ночью это логичнее и правильнее, да... 🤯
Я не говорю,что правильнее.К чему столько радости в этой теме ?
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Ответ beltravel71
Козинка,а не Козино..Там таких пунктов в приграничье ..
Да, ошибся. Скоро их станет меньше ибо все идёт по плану.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
тем что верхушка спортса когда-то была максимально либеральной (дюдь) , и сейчас остается либеральной
Ну когда им в окно дрон прилетит , может прозреют
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Ответ Александр Романов
Если не ошибаюсь то у нашего правительства вообще нет яиц , что бы фронт отодвинуть от мирного города
Точно. Яиц у него нет - не смог перенести уход любимой и пошёл в разнос доказывать, что он мужик.
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Ответ Дмитрий Рабко
Если не ошибаюсь, то уже 26 июня 1941 года советская дальняя авиация нанесла удар по Берлину...
Если не ошибаюсь то у нашего правительства вообще нет яиц , что бы фронт отодвинуть от мирного города
+2
-2
0
Ответ Александр Романов
Там наверное склад с боеприпасами) Интересно в ООН что нибудь скажут про обстрелы мирного города , или это только в одну сторону действует?
Если не ошибаюсь, то уже 26 июня 1941 года советская дальняя авиация нанесла удар по Берлину...
+1
-1
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Это к вопросу о ЯО как фактору сдерживания. А ведь раньше ходил миф о том, что вряд ли кто-то осмелится нападать на территорию ядерной державы.
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Админ закрывайте ветку
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Походу приврал, как это делается всеми в последнее время. Там разрушений и повреждений гораздо больше.
+1
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Ещё есть такой населенный пункт Козино. Точнее был.
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
жена Тетюхина постит слезливые сторис в запрещённый инстаграм о том как муж на крыше собирает осколки и о том как её "пугает безразличие". А ещё как в Мариуполь ездила к сестре-инвалиду...
+6
-6
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