Спорткомплекс «Белгород-Арена» получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Спорткомплекс «Белгород-Арена» пострадал от обстрела со стороны ВСУ.
Директор учреждения Юрий Черников рассказал, что повреждения получили кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление здания.
«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование... тоже много повреждений.
Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке... Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло», – сказал Черников.
Он отметил, что все будет отремонтировано.
«Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться», – добавил Черников.
«Белгород-Арена» – домашний стадион волейбольного клуба «Белогорье», который в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Туле.
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