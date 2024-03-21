Спорткомплекс «Белгород-Арена» получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Спорткомплекс «Белгород-Арена» пострадал от обстрела со стороны ВСУ.

Директор учреждения Юрий Черников рассказал, что повреждения получили кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление здания.

«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование... тоже много повреждений.

Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке... Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло», – сказал Черников.

Он отметил, что все будет отремонтировано.

«Будем делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться», – добавил Черников.

«Белгород-Арена» – домашний стадион волейбольного клуба «Белогорье», который в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Туле.