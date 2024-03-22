Украина вырвала победу у Боснии (2:1), забив на 85-й и 88-й после автогола Матвиенко, и сыграет с Исландией за путевку на Евро-2024

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла Украине (1:2) в квалификации Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все голы в матче забили украинские игроки: на 56-й Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота, на 85-й Роман Яремчук сравнял счет, а Артем Довбик на 88-й принес сборной Украины победу.

В финале Пути B квалификации Евро-2024 Украина встретится с Исландией, разгромившей Израиль (4:1).

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