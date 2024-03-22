Украина вырвала победу у Боснии (2:1), забив на 85-й и 88-й после автогола Матвиенко, и сыграет с Исландией за путевку на Евро-2024

Теги Сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Сборная Исландии по футболу квалификация Евро-2024 Роман Яремчук Николай Матвиенко Артем Довбик онлайны Футбол

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла Украине (1:2) в квалификации Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все голы в матче забили украинские игроки: на 56-й Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота, на 85-й Роман Яремчук сравнял счет, а Артем Довбик на 88-й принес сборной Украины победу.

В финале Пути B квалификации Евро-2024 Украина встретится с Исландией, разгромившей Израиль (4:1).

Босния и Герцеговина – Украина 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
21 марта, 22.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 56, автогол Матвиенко, 1:1 – 85 Яремчук, 1:2 – 88 Довбик.
Босния и ГерцеговинаШехич, Дедич (Чивич, 68), Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Газибегович, Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90), Джеко, Демирович.
УкраинаЛунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко (Малиновский, 76), Зубков (Гуцуляк, 76), Мудрик, Судаков, Бражко (Яремчук, 81), Довбик (Таловеров, 90).
Предупреждения:
Колашинац (9), Матвиенко (16), Газибегович (26), Конопля (58), Ахмедходжич (79), Яремчук (90+1), Ковачевич (90+4).

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104 комментария
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Красавчики хлопчики! Адекватные россияне за вас !!!
+156
-49
+107
Боснийцы валялись,корчились по 10 минут. Что теперь с лицами🤣🤡
+95
-9
+86
Молодцы украинцы. Без сарказма. Отличное поколение
+89
-12
+77
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Так их и отстранили уже от всех турниров
+98
-24
+74
Ответ Benjamin
Красавчики хлопчики! Адекватные россияне за вас !!!
спасибо друже 🤝
+66
-20
+46
Сборную Украины с победой и удачи с Исландией! Адекватные люди искренне за вас болеют. Привет из Москвы!
P.S. Вася наверняка тоже болел бы за вас…
+64
-22
+42
Во всей Боснии не нашлось нормального поля для матча года для их сборной? Позор.
+41
-2
+39
Молодцы украинцы, четко распорядились моментами! Еще б Мудрик попадал
+34
-5
+29
Ну хорошо, ибо украинцы интереснее по составу и игре, чем боснийцы, надеюсь смогут выйти на евро.
+39
-11
+28
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Так их и не будет. Даже в отбор не допустили
+36
-9
+27
Ответ Anton Lem
Ну хорошо, ибо украинцы интереснее по составу и игре, чем боснийцы, надеюсь смогут выйти на евро.
хоть кто-то про футбол :)
+24
-1
+23
Украинцы молодцы 👏. Один шаг и Евро. Не подведите
+33
-10
+23
Желаю победы хлопцам. Очень сильное поколение у них подросло. Хотелось бы увидеть Трубина, Миколенко, Зинченко, Судакова, Цыганкова, Мудрика, топаря Ла Лиги Довбика и Ко на ЧЕ.
+53
-35
+18
Удачи Украине!
+63
-48
+15
Мерзкая игра от боснийцев после первого гола была наказана
+16
-2
+14
Вот это матч! Украине победы над Исландией.
+22
-9
+13
Ответ Авторитетное Мнение
Во всей Боснии не нашлось нормального поля для матча года для их сборной? Позор.
Только на поле и была надежда.
+14
-1
+13
Вымучали так вымучали. Но заслужили, наверное. На характере.
+13
-1
+12
Ответ -= Masteryuga =-
Комментарий скрыт
интересно,а если на условном ЧЕ Украина будет играть с Англией,то за кого будешь переживать
не сломаешься,надеюсь?😂
+14
-2
+12
Ответ antiginer
Комментарий удален пользователем
Сегодня плакать будешь только ты. =)
+13
-1
+12
Ответ Benjamin
Красавчики хлопчики! Адекватные россияне за вас !!!
Адекватные россияне за адекватных украинцев!)
+13
-4
+9
С победой ребята! Осталась Исландия на пути к мечте!
+14
-7
+7
Ответ Mortimer1
Комментарий скрыт
Соловьева ответ
+11
-4
+7
Матвиенко красава, впервые забил за сборную!
Но есть нюанс…)
+13
-7
+6
Хлопцы дальше викинги,удачи.
+8
-2
+6
Хочу как украинец поздравить сегодня сборную Россий над сборной Сербий и поблагодарить за теплые слова. Давайте сегодня будем людьми и будем желать друг другу наилучшего в спорте.
+9
-4
+5
Ответ Hollyday
Буду болеть за Исландию 💪
а в матче США-Украина за кого будешь болеть?😂😂
+6
-2
+4
Ответ Anton Didenko
Сборную Украины с победой и удачи с Исландией! Адекватные люди искренне за вас болеют. Привет из Москвы! P.S. Вася наверняка тоже болел бы за вас…
100%
+10
-6
+4
Исландия темная лошадка
+5
-2
+3
Ответ Фуфик Полосатый
liveball в закладки добавь) там вообще всё показывают, вплоть до чемпионатов Румыний и Болгарий
Спасибо...С детства за Лудогорец
+3
0
+3
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