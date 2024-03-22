Украина вырвала победу у Боснии (2:1), забив на 85-й и 88-й после автогола Матвиенко, и сыграет с Исландией за путевку на Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины проиграла Украине (1:2) в квалификации Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Все голы в матче забили украинские игроки: на 56-й Николай Матвиенко срезал мяч в свои ворота, на 85-й Роман Яремчук сравнял счет, а Артем Довбик на 88-й принес сборной Украины победу.
В финале Пути B квалификации Евро-2024 Украина встретится с Исландией, разгромившей Израиль (4:1).
- Дата проведения
- 21 марта, 22.45, «Билино Поле»
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Босния и Герцеговина –
Шехич, Дедич (Чивич, 68), Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Газибегович, Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90), Джеко, Демирович.
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Украина –
Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко (Малиновский, 76), Зубков (Гуцуляк, 76), Мудрик, Судаков, Бражко (Яремчук, 81), Довбик (Таловеров, 90).
- Предупреждения:
- Колашинац (9), Матвиенко (16), Газибегович (26), Конопля (58), Ахмедходжич (79), Яремчук (90+1), Ковачевич (90+4).
P.S. Вася наверняка тоже болел бы за вас…
не сломаешься,надеюсь?😂
Но есть нюанс…)