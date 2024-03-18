Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса на его табличке возле «Метрополитано» и скандировали «сукин сын». «Барса» арендовала Жоау у мадридцев

Болельщики «Атлетико» оскорбляли Жоау Феликса перед матчем с «Барселоной».

Перед началом матча 29-го тура группа фанатов «Атлетико» подожгла футболку клуба с номером и фамилией , выступающего за «блауграну» на правах аренды, и бросила на табличку с именем полузащитника возле « ».

На видео, опубликованном As, фанаты скандируют в адрес Феликса: «Этот португалец – сукин сын».

В сегодняшнем матче, завершившемся победой «Барселоны» со счетом 3:0, Феликс открыл счет на 38-й минуте и не отпраздновал гол.

В матче 1-го круга португалец также забил в ворота « » гол, ставший для каталонцев победным (1:0).