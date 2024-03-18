Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса на его табличке возле «Метрополитано» и скандировали «сукин сын». «Барса» арендовала Жоау у мадридцев

Теги Барселона Атлетико Ла Лига болельщики Жоау Феликс Метрополитано Футбол

Болельщики «Атлетико» оскорбляли Жоау Феликса перед матчем с «Барселоной».

Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги группа фанатов «Атлетико» подожгла футболку клуба с номером и фамилией Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды, и бросила на табличку с именем полузащитника возле «Метрополитано».

На видео, опубликованном As, фанаты скандируют в адрес Феликса: «Этот португалец – сукин сын».

В сегодняшнем матче, завершившемся победой «Барселоны» со счетом 3:0, Феликс открыл счет на 38-й минуте и не отпраздновал гол.

В матче 1-го круга португалец также забил в ворота «Атлетико» гол, ставший для каталонцев победным (1:0).

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14 комментариев
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А он сжег их пятые точки во время игры 😁
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И чего это Ла Лига не начинает никакие расследования? Или только одного игрока Реала нельзя оскорблять?
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Так он им сам не нужен, вот жеж матрасоголовые
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Ответ fcb812
А он сжег их пятые точки во время игры 😁
Это конечно интересно, но нельзя не отметить как не праздновал после забитого гола, в то время как в прошлом матче неплохо так отпраздновал. Видимо вспомнил, что ему скоро вернуться в Атлетико, но уже поздновато вспомнил))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо что рядом не было самого Феликса и что фанаты не знали что он забьёт в этом матче.
забил то победный ))
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Ответ Bazilic
И чего это Ла Лига не начинает никакие расследования? Или только одного игрока Реала нельзя оскорблять?
У переса все схвачено, все остальные новости меркнут в инфополе, когда 8 летний марокканец на видео обозвал винисиуса, траур на неделю
+8
-8
0
Ответ Bazilic
И чего это Ла Лига не начинает никакие расследования? Или только одного игрока Реала нельзя оскорблять?
Феликс не черный) и не нытик. Поэтому ЛЛ не будет ничего делать.
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Ответ Bazilic
И чего это Ла Лига не начинает никакие расследования? Или только одного игрока Реала нельзя оскорблять?
Ну во- первых он не черный
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Ответ Bazilic
И чего это Ла Лига не начинает никакие расследования? Или только одного игрока Реала нельзя оскорблять?
Ну так пусть Лапорта подаст жалобу и защищает своего игрока, как это делает руководство Мадрида.
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