Фанаты «Атлетико» сожгли футболку с фамилией Феликса на его табличке возле «Метрополитано» и скандировали «сукин сын». «Барса» арендовала Жоау у мадридцев
Болельщики «Атлетико» оскорбляли Жоау Феликса перед матчем с «Барселоной».
Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги группа фанатов «Атлетико» подожгла футболку клуба с номером и фамилией Феликса, выступающего за «блауграну» на правах аренды, и бросила на табличку с именем полузащитника возле «Метрополитано».
На видео, опубликованном As, фанаты скандируют в адрес Феликса: «Этот португалец – сукин сын».
В сегодняшнем матче, завершившемся победой «Барселоны» со счетом 3:0, Феликс открыл счет на 38-й минуте и не отпраздновал гол.
В матче 1-го круга португалец также забил в ворота «Атлетико» гол, ставший для каталонцев победным (1:0).