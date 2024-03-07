«Я трахну твою шлюху-мать!» Опенда – Карвахалю после падения в борьбе за мяч

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Антонио Рюдигер Даниэль Карвахаль Лои Опенда брань Футбол

Лои Опенда нагрубил Даниэлю Карвахалю после борьбы за мяч.

RTL передает, что после одного из единоборств нападающий «Лейпцига» упал возле рекламного щита. Когда защитник «Реала» подошел к нему и протянул руку к плечу, бельгиец встал, вплотную приблизился к испанцу и сказал: «Я трахну твою шлюху-мать!»

Карвахаль не стал отвечать на оскорбления Опенда и молча вернулся на поле. Лои от Дани оттолкнул Антонио Рюдигер.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. «Реал» вышел в четвертьфинал по сумме двух игр (первый матч – 1:0).

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25 комментариев
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А мне грозит пожизненный бан если я напишу это в коментах? Спортс, ну вот хоть бы через точки написали
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+16
Новости, которые мы заслужили
+10
-1
+9
Ответ Astan4o
А мне грозит пожизненный бан если я напишу это в коментах? Спортс, ну вот хоть бы через точки написали
Ты имеешь ввиду "Я трахну твою шлюху мать" часть? Кому-то надо протестировать это.
+10
-1
+9
Опендарас. Интересно, дадут ли бан за это? Только ж что сам слово придумал и технически не должны.
+5
0
+5
Опять Винисиус спровоцировал :)
+7
-4
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Опендарас. Интересно, дадут ли бан за это? Только ж что сам слово придумал и технически не должны.
Мне дали бан когда написал про судью слитно два слова "и" "план"
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Ответ Код да Винчи
Трэшток - вещь, конечно, мерзкая, но, в любом случае, надо быть психологически устойчивым. Это хорошо показано в фильме "Прорваться в НБА".
Это хорошо было показано в финале чемпионата мира 2006.
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Ответ Родя Раскольников
Ты имеешь ввиду "Я трахну твою шлюху мать" часть? Кому-то надо протестировать это.
Если что мы будем тебя помнить, храбрец, продержаться бы тебе до утра, мы с тобой))
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Ответ Astan4o
А мне грозит пожизненный бан если я напишу это в коментах? Спортс, ну вот хоть бы через точки написали
Поднимали тут как-то этот вопрос. Нас можно банить, потому что мы пишем эти маты сами. Спортсру можно так писать, потому что они лишь цитируют.
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Ответ Astan4o
А мне грозит пожизненный бан если я напишу это в коментах? Спортс, ну вот хоть бы через точки написали
Они то кроссворды такие пишут «###### ####», не открыв ни одной буквы для размышления, то слова целиком😂
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Ответ Astan4o
А мне грозит пожизненный бан если я напишу это в коментах? Спортс, ну вот хоть бы через точки написали
Всего три дня.
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Ответ Astan4o
А мне грозит пожизненный бан если я напишу это в коментах? Спортс, ну вот хоть бы через точки написали
Проверь, потом расскажешь))
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Ахах, и скандал не нужно поднимать, ведь это же не Джуд Беллингем и Гринвуд).
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в разборках реальных пацанов всегда под раздачу попадают их матери. мир суровых мужчин такой суровый.
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Надо было как Зидан ответить.
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Ну это нормально, это же не расизм
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С его реализацией маме Карвахаля ничего не угрожает.
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Карвахаль, конечно, соперник не из приятных, но что ты несешь, Опенда?
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Что то на Балканском
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Трэшток - вещь, конечно, мерзкая, но, в любом случае, надо быть психологически устойчивым. Это хорошо показано в фильме "Прорваться в НБА".
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Трахну!
Проверяем забанят или нет
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В словесных баталиях такой же сильный, как и в реализации моментов
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