«Я трахну твою шлюху-мать!» Опенда – Карвахалю после падения в борьбе за мяч
Лои Опенда нагрубил Даниэлю Карвахалю после борьбы за мяч.
RTL передает, что после одного из единоборств нападающий «Лейпцига» упал возле рекламного щита. Когда защитник «Реала» подошел к нему и протянул руку к плечу, бельгиец встал, вплотную приблизился к испанцу и сказал: «Я трахну твою шлюху-мать!»
Карвахаль не стал отвечать на оскорбления Опенда и молча вернулся на поле. Лои от Дани оттолкнул Антонио Рюдигер.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. «Реал» вышел в четвертьфинал по сумме двух игр (первый матч – 1:0).
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