«Палмейрас» – «Мирассол». Смотрите матч на Sports.ru с комментарием Синявского и Бобкова

«Палмейрас» принимает «Мирассол» в 10-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье. Игру комментируют Тимофей Синявский и Павел Бобков.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

За «Палмейрас» выступают будущий игрок «Реала» Эндрик, Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило. «Мирассол» тренирует бывший полузащитник «Спартака» Моцарт.

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