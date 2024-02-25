«Палмейрас» – «Мирассол». Смотрите матч на Sports.ru с комментарием Синявского и Бобкова

Теги Моцарт Палмейрас Мирассол чемпионат Паулиста онлайны Эндрик Футбол

«Палмейрас» принимает «Мирассол» в 10-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье. Игру комментируют Тимофей Синявский и Павел Бобков.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

За «Палмейрас» выступают будущий игрок «Реала» Эндрик, Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило. «Мирассол» тренирует бывший полузащитник «Спартака» Моцарт.

 

Палмейрас – Мирассол 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
25 февраля, 00.00, «Arena Barueri»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 15 Феррейра, 1:1 – 25 Морено.
ПалмейрасУэвертон, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Риос, Лопес, Эндрик.
МирассолАлекс Муралья, Феррейра, Луис Отавио, Газал, Нунес, Даниэлзиньо, Шико, Габриэл, Негеба, Деллаторре, Фернандиньо.

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