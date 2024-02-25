«Палмейрас» – «Мирассол». Смотрите матч на Sports.ru с комментарием Синявского и Бобкова
«Палмейрас» принимает «Мирассол» в 10-м туре Лиги Паулиста.
Sports.ru показывает матч в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье. Игру комментируют Тимофей Синявский и Павел Бобков.
Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.
За «Палмейрас» выступают будущий игрок «Реала» Эндрик, Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило. «Мирассол» тренирует бывший полузащитник «Спартака» Моцарт.
- Дата проведения
- 25 февраля, 00.00, «Arena Barueri»
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Палмейрас –
Уэвертон, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Риос, Лопес, Эндрик.
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Мирассол –
Алекс Муралья, Феррейра, Луис Отавио, Газал, Нунес, Даниэлзиньо, Шико, Габриэл, Негеба, Деллаторре, Фернандиньо.
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