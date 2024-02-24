Глушаков о возрасте: «Смешно от слов дилетантов, завистников и диванных экспертов. Как же они ждут, чтобы я закончил карьеру. Потерпите немного»

Денис Глушаков рассказал, когда планирует закончить карьеру.

– Сильно напрягают слова о старости?

– Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему.

Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру.

Не переживайте, закончу‑закончу, но еще потерпите меня немного (улыбается).

– Представим, что предлагает поиграть до лета в «Спартаке‑2», а потом войти в его тренерский штаб. Согласишься?

– Знаю, что такого звонка не будет от «Спартака‑2». Есть свои причины, – сказал бывший игрок «Спартака» .