Глушаков о возрасте: «Смешно от слов дилетантов, завистников и диванных экспертов. Как же они ждут, чтобы я закончил карьеру. Потерпите немного»
Денис Глушаков рассказал, когда планирует закончить карьеру.
– Сильно напрягают слова о старости?
– Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему.
Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру.
Не переживайте, закончу‑закончу, но еще потерпите меня немного (улыбается).
– Представим, что Дмитрий Комбаров предлагает поиграть до лета в «Спартаке‑2», а потом войти в его тренерский штаб. Согласишься?
– Знаю, что такого звонка не будет от «Спартака‑2». Есть свои причины, – сказал бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков.
Мне пофиг, когда ты закончишь карьеру.