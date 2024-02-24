Глушаков о возрасте: «Смешно от слов дилетантов, завистников и диванных экспертов. Как же они ждут, чтобы я закончил карьеру. Потерпите немного»

Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Денис Глушаков Спартак-2 Матч ТВ Футбол

Денис Глушаков рассказал, когда планирует закончить карьеру.

– Сильно напрягают слова о старости?

– Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему.

Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру.

Не переживайте, закончу‑закончу, но еще потерпите меня немного (улыбается).

– Представим, что Дмитрий Комбаров предлагает поиграть до лета в «Спартаке‑2», а потом войти в его тренерский штаб. Согласишься?

– Знаю, что такого звонка не будет от «Спартака‑2». Есть свои причины, – сказал бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков.

42 комментария
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Тот момент, когда 99% людей вообще узнали что он до сих пор играет в футбол
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Полчаса мы готовы подождать
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Денис, чехи в бане заждались
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Durex поплыл, его понесло))
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Сколько понтов от середняка
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Ответ Илья Игнатьев
Что за прикол, кстати?
Когда жена его спалила в бане, он угрожал что позвонит каким то чехам)
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Денис, бани России скучают по тебе. Не забывай про нас🥺
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А где он вообще играет? Мне, как хейтеру, нужно понять.
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Ответ Чебурашка от Гены
Глушаков в порядке. На 60 минут при полной выкладке. Это физически. А по игре видно сразу, мастер. Слежу за товарняками Ростова.
В таком случае было бы логично, если Ростов подписал его свободным агентом в это трансферное окно. А Ростов же, вроде, его не подписал? Или я что-то пропустил?
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Ответ Evgeny Trifonov
Денис, чехи в бане заждались
Что за прикол, кстати?
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Ответ Мартинелли
Сколько смотрел статей и комментариев, нигде не видел, чтобы о нем писали, все уже забыли о нем
А когда пишут, то все гнобят. Вы понимаете, что просто за всякие слухи, разговоры, сплетни просто взяли и в ноль опустили человека, который всегда на поле выкладывался, НИКОГДА о клубе плохого не говорил и всегда поддерживает Спартак. А его взяли и опустили, как Джикию сейчас.
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Ответ Чебурашка от Гены
99% спартачей. с ума сошли. Капитана золотой команды, который принёс радость за много лет и не просто так, а своей игрой принёс это золото. А они его за подковерные какие-то сплетни гондоном назвали. Это просто отстой.
Сколько смотрел статей и комментариев, нигде не видел, чтобы о нем писали, все уже забыли о нем
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Ответ Циник Петербургский
В таком случае было бы логично, если Ростов подписал его свободным агентом в это трансферное окно. А Ростов же, вроде, его не подписал? Или я что-то пропустил?
Не подписал. Я думаю, Ростов уже планы строит на следующий сезон. Не вылетят и высоко не поднимутся. При форс мажоре Глушаков пригодился бы.
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Ответ Мартинелли
А где и кто гонит то?
99% спартачей. с ума сошли. Капитана золотой команды, который принёс радость за много лет и не просто так, а своей игрой принёс это золото. А они его за подковерные какие-то сплетни гондоном назвали. Это просто отстой.
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Ответ Seraj901
Вы че гоните на него???особенно народная команда….когда вы за миллион лет стали чемпионами он Внес большой вклад в это чемпионство
А где и кто гонит то?
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Ответ Циник Петербургский
Странно. В стране дефицит адекватно подготовленных паспортистов. А тут человек и с опытом и с уровнем... Чего ж его тогда, хотя бы, в условный Пари НН не возьмут? Тем более, свободный агент. Не понимаю. Вродь, и не токсичный особо. UPD Кто Вас так минусует старательно? ))
Я не знаю. может слава его, может з.плата.Но он точно игру не испортит. Игрок со скамейки супер для нашего РПЛ.
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В цеху Мостового, Ловчева, старого двинутого на голову Швили, подтягивается и человек губа.
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В нашей стране обычно перед самым своим концом, все начинают о собственном нереализованном потенциале вспоминать. Глушак к этому уже близок. Скоро дождемся последнего эпизода сего сериала))
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Ответ Циник Петербургский
Странно. В стране дефицит адекватно подготовленных паспортистов. А тут человек и с опытом и с уровнем... Чего ж его тогда, хотя бы, в условный Пари НН не возьмут? Тем более, свободный агент. Не понимаю. Вродь, и не токсичный особо. UPD Кто Вас так минусует старательно? ))
Минусуют политики. 😊
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Я как диванный эксперт, заявляю!
Мне пофиг, когда ты закончишь карьеру.
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Неужели он на самом деле думает, что есть люди (кроме родственников, друзей и знакомых, естественно) которым не пофиг, когда Глушаков закончит карьеру?
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КБ и сами и своим хейтерам из других клубов позволяют изгаляться над золотым Чемпионам. Браво! А Глушаков в истории российского футбола будет КБ. Причём настоящим КБ. Капитаном золотой команды.
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"Вот всей швали моих завистников я хочу сказать - вы думаете, я вас не переиграю? Вы думаете, я вас не уничтожу?"
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Да Боже мой, у него был всего 1-2 нормальных сезона и один хороший в Локо!
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Интересно, а Глушаков не пытался продолжить карьеру в первой лиге или в условном чемпионате Белоруссии или, скажем, Казахстана? Может быть, все-таки, дело не в "злопыхателях" и прочих "диванных экспертах", а в его нынешнем уровне подготовки? Просто как-то проверить эту версию стоило бы прежде, чем искать заговоры. И вот если бы он в перечисленных выше лигах оказался нарасхват, то тогда действительно было бы странно, что на уровне РПЛ он никому не нужен даже из аутсайдеров. А так...
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А ты её закончил,когда предал Карреру.
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Да, да, Глушак, ты российский роналду, без вопросов...
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Скройся колхозник))
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Вы че гоните на него???особенно народная команда….когда вы за миллион лет стали чемпионами он Внес большой вклад в это чемпионство
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Природу не обмануть. И тем более болел) ты играть то закончил уже лет 7 назад) А то, что несешь, это сказки, в которые хочешь верить)
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