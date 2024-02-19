«Палмейрас» – «Коринтианс». Смотрите матч на Sports.ru в прямом эфире с комментарием Спивака и Бобкова

«Палмейрас» принимает «Коринтианс» в 9-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru покажет матч в прямом эфире, начало – в 00:00 по московскому времени, в ночь с воскресенья на понедельник. Игру прокомментируют Александр Спивак и Павел Бобков.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

За «Палмейрас» выступают будущий игрок «Реала» Эндрик, Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило. Цвета «Коринтианса» защищает экс-футболист «Зенита» Юри Алберто.

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