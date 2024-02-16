«Сан-Бернарду» – «Палмейрас». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Александра Спивака и Тимофея Синявского

«Палмейрас» встречается с «Сан-Бернарду» в гостях в 8-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире с комментарием Александра Спивака и Тимофея Синявского.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

За «Палмейрас» выступает Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».

Erid: 2SDnjenkn5W