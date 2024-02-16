«Сан-Бернарду» – «Палмейрас». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Александра Спивака и Тимофея Синявского
«Палмейрас» встречается с «Сан-Бернарду» в гостях в 8-м туре Лиги Паулиста.
Sports.ru показывает матч в прямом эфире с комментарием Александра Спивака и Тимофея Синявского.
Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.
За «Палмейрас» выступает Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило.
- Дата проведения
- 16 февраля, 01.30, «Est?dio Primeiro de Maio»
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Сан-Бернарду –
Алекс Алвес, Виктор Рикардо (Уго Саншес, 46), Элдер Масиэл, Карреретте (Форстер, 55), Артур Энрике, Родриго Соуза, Лима (Уэсли Диас, 46), Токантинс, Режис, Силвиньо (Алан Сантос, 17), Жоао Карлос.
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Палмейрас –
Ломба, Маркос Роша, Серкейра, Навеш, Вандерлан, Гильерме, Габриэл Менино, Морено, Джон, Рони, Эндрик.
- Предупреждения:
- Лима (24), Карреретте (53), Элдер Масиэл (62).
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