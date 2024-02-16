«Сан-Бернарду» – «Палмейрас». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Александра Спивака и Тимофея Синявского

Теги Палмейрас чемпионат Паулиста Сан-Бернарду онлайны Футбол

«Палмейрас» встречается с «Сан-Бернарду» в гостях в 8-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире с комментарием Александра Спивака и Тимофея Синявского.

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

За «Палмейрас» выступает Рафаэл Вейга и экс-защитник «Локомотива» Мурило.

Сан-Бернарду – Палмейрас 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
16 февраля, 01.30, «Est?dio Primeiro de Maio»
Онлайн матча
Сан-БернардуАлекс Алвес, Виктор Рикардо (Уго Саншес, 46), Элдер Масиэл, Карреретте (Форстер, 55), Артур Энрике, Родриго Соуза, Лима (Уэсли Диас, 46), Токантинс, Режис, Силвиньо (Алан Сантос, 17), Жоао Карлос.
ПалмейрасЛомба, Маркос Роша, Серкейра, Навеш, Вандерлан, Гильерме, Габриэл Менино, Морено, Джон, Рони, Эндрик.
Предупреждения:
Лима (24), Карреретте (53), Элдер Масиэл (62).

 

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjenkn5W

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий