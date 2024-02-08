«Каждый четвертый или пятый на улицах Германии – нацист. Мы поставим их на колени». Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о сторонниках партии «Альтернатива для Германии»
Экс-президент «Айнтрахта» высказался о политических настроениях в Германии.
Петер Фишер, покинувший пост президента «Айнтрахта» после 24 лет правления, выразил недовольство ростом популярности политической партии правого толка «Альтернатива для Германии».
По мнению Фишера, человек, согласный с позицией партии, которую критики описывают как националистическую и популистскую, является национал-социалистом.
«Выломайте их двери и ворота, давайте им пощечины. Блюйте им в лицо, мне насрать!
Каждый четвертый или каждый пятый на улицах [Германии] – нацист!
Мы поставим их на колени! Этого больше не будет. Раньше начало было таким же. Все то же самое!» – сказал Фишер в интервью RTL.
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Он просит насрать ему на лицо?
Но надо признаться, что
Мне насрать на моё лицо
Ей насрать на моё лицо
Вам насрать на моё лицо
Всем вам насрать на моё лицо
Интересная демократия в Германии...
- Ну попка, ножки, грудь.
- А на лицо вам насрать?
- Не надо
немцы уже расплатились за грехи дедов и прадедов, а рост популярности правых партий замечен по всей Европе, так быть может причина не в том что "виноваты нацисты", а в том что слишком большая волна мигрантов с очень небольшим желанием ассимиляции...
А выяснилось что он леволиберальный радикал миллионер, который "блюет" на интересы своих соотечественников и требует их физически угнетать
И не был он никогда ни с каким народом. Эпатажный, да, но от народа далек как и многие его собратья по классу
Это русские следы