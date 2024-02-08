«Каждый четвертый или пятый на улицах Германии – нацист. Мы поставим их на колени». Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о сторонниках партии «Альтернатива для Германии»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Политика брань контент Футбол

Экс-президент «Айнтрахта» высказался о политических настроениях в Германии.

Петер Фишер, покинувший пост президента «Айнтрахта» после 24 лет правления, выразил недовольство ростом популярности политической партии правого толка «Альтернатива для Германии».

По мнению Фишера, человек, согласный с позицией партии, которую критики описывают как националистическую и популистскую, является национал-социалистом.

«Выломайте их двери и ворота, давайте им пощечины. Блюйте им в лицо, мне насрать!

Каждый четвертый или каждый пятый на улицах [Германии] – нацист!

Мы поставим их на колени! Этого больше не будет. Раньше начало было таким же. Все то же самое!» – сказал Фишер в интервью RTL.

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151 комментарий
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"Блюйте им в лицо, мне насрать"

Он просит насрать ему на лицо?
+183
-8
+175
Не согласен с политикой правящей партии, и сразу нацист. Не хочешь платить за зелёную энергетику, ты нацист. Против шольца и всей его своры, ты нацист.)) хорошая тактика
+163
-16
+147
Ответ Плевал я
Не согласен с политикой правящей партии, и сразу нацист. Не хочешь платить за зелёную энергетику, ты нацист. Против шольца и всей его своры, ты нацист.)) хорошая тактика
Левачьё оно такое.
+78
-11
+67
Дедушка, это всего лишь украинцы))
+128
-64
+64
Ответ Aleksey Yashin
"Блюйте им в лицо, мне насрать" Он просит насрать ему на лицо?
В это трудно поверить
Но надо признаться, что
Мне насрать на моё лицо
Ей насрать на моё лицо
Вам насрать на моё лицо
Всем вам насрать на моё лицо
+58
-4
+54
Что-то типа "Больше всего на свете я не люблю расизм и негров."
+54
-1
+53
Дед не на те колеса подсел что ли? Его последние пару дней разрывает
+41
-4
+37
Каждый четвертый или пятый на улицах Германии – араб
+38
-4
+34
Пригорает у Фишера.Блевота,насрать,...призывы к насилию против своих же граждан лишь за то,что они имеют иные политические взгляды.
Интересная демократия в Германии...
+36
-6
+30
Сказал, как будто сам нацист
+30
-4
+26
Ответ buba 99
Комментарий скрыт
Путинская, как и трамп в америке и как все лидеры ближнего востока, южной америки, не говоря про африку, как журналист такер, все путинские,а еще кошка родила котят и это путин виноват
+29
-8
+21
Ответ Дмитрий Турецкий
Комментарий скрыт
США ?
+29
-8
+21
Ответ Aleksey Yashin
"Блюйте им в лицо, мне насрать" Он просит насрать ему на лицо?
- Молодой человек, что вам нравится больше всего во внешности женщины?
- Ну попка, ножки, грудь.
- А на лицо вам насрать?
- Не надо
+21
-1
+20
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Питерского? Игорь Фёдорович плоть от плоти омские
+19
-2
+17
Каждый пятый потому чио из пяти жителей Германии всего один будет немец.
+17
-3
+14
Тут главное не выйти на самого себя в итоге этому старому маразматику :)
+14
-2
+12
Только теперь "нацисты" могут остановить войну. Парадокс.
+13
-3
+10
ну это уже на старческий маразм похоже.
немцы уже расплатились за грехи дедов и прадедов, а рост популярности правых партий замечен по всей Европе, так быть может причина не в том что "виноваты нацисты", а в том что слишком большая волна мигрантов с очень небольшим желанием ассимиляции...
+12
-2
+10
Убить всех противников добра! Ррря!
+13
-4
+9
Что-то я никогда не слышал и не видел, что бы они чествовали нацизм или Гитлера например. Вроде все наоборот же. Дед реально что-то нюхнул мощное.
+10
-2
+8
У меня друг с Германии, говорит всех не согласных с политикой власти, сразу в нацисты записывают.... Демократия, че сказать свобода слова, выбора... Но тирания и диктатура в России, не перепутайте))
+12
-4
+8
Сразу вспомнился гитлер из кинохроник, бьющийся в истерике, размахивающий руками с брызгами в микрофон...
+11
-4
+7
ага, известный пацифиский лозунг: "за мир кого хочешь убью"
+7
0
+7
Ответ Денис Алексеенко
видимо, речь про то что "Король и Шут" кавер записывали
Если не изменяет память, то там Князь кавер писал. Не суть. От этого песня Егора не стала питерской, тем более классикой. Но если хочется так думать - на здоровье ))
+6
0
+6
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
Питерского?
+7
-2
+5
Ответ Плевал я
Не согласен с политикой правящей партии, и сразу нацист. Не хочешь платить за зелёную энергетику, ты нацист. Против шольца и всей его своры, ты нацист.)) хорошая тактика
Ничего не напоминает )?
+5
-1
+4
Ответ Redsfan
А причем здесь ирония в сторону демократии? Партию запретили? Сажают людей за участие в ней? Сажают людей, выражающих несогласие с политикой государства?
Потихоньку-помаленьку. В некоторых землях уже признали АдГ экстремистами. Большой вопрос допустят ли в следующем году на выборах.
+4
0
+4
А помните, года 3-4 назад статейку про классного, крутого, хипового деда Фишера, такой хорошенький с фанатами лобзается, супермужик и тд?

А выяснилось что он леволиберальный радикал миллионер, который "блюет" на интересы своих соотечественников и требует их физически угнетать

И не был он никогда ни с каким народом. Эпатажный, да, но от народа далек как и многие его собратья по классу
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Ответ buba 99
Комментарий скрыт
я им 15 рублей тоже отправлял.
+4
0
+4
Ответ Slavnov
Путинская, как и трамп в америке и как все лидеры ближнего востока, южной америки, не говоря про африку, как журналист такер, все путинские,а еще кошка родила котят и это путин виноват
Если в кране нет воды -
Это русские следы
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