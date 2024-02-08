«Каждый четвертый или пятый на улицах Германии – нацист. Мы поставим их на колени». Экс-президент «Айнтрахта» Фишер о сторонниках партии «Альтернатива для Германии»

Экс-президент «Айнтрахта» высказался о политических настроениях в Германии.

Петер Фишер, покинувший пост президента «Айнтрахта» после 24 лет правления, выразил недовольство ростом популярности политической партии правого толка «Альтернатива для Германии».

По мнению Фишера, человек, согласный с позицией партии, которую критики описывают как националистическую и популистскую, является национал-социалистом.

«Выломайте их двери и ворота, давайте им пощечины. Блюйте им в лицо, мне насрать!

Каждый четвертый или каждый пятый на улицах [Германии] – нацист!

Мы поставим их на колени! Этого больше не будет. Раньше начало было таким же. Все то же самое!» – сказал Фишер в интервью RTL.

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